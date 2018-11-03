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Медицинские анекдоты из "Журнала здоровья"
Давайте немного отдохнем и посмеемся вместе с "Журналом Здоровья"!
* * *
Чтобы не признавать свою халатность, врачи утверждали, что пациент умер, потому что не отправил сообщение десяти друзьям и прервал цепочку.
* * *
На обходе врач после ЧМ по футболу обращается к больным:
- Ну, что, Неймары, чего лежим?.. Симулируем?
* * *
- Доктор, я водочку смогу пить?
- Нет.
- А спиртик?
- Ни в коем случае.
- А таблеточки ваши?
- Да что вас на всякую дряньто тянет?!
* * *
Неправильно врачи советуют: «Берегите печень!» Наоборот, надо использовать ее вовсю, пока она хоть както работоспособна.
* * *
Врач советует больному:
- Я считаю, что вам всетаки стоит согласиться на операцию.
- Никогда! Лучше умереть!
- Ну так одно другому не мешает...
* * *
- Почему вы решили стать врачом?
- Да у меня выборато особо и не было, я же медицинский окончил...
* * *
- Вовочка, открой скорее ротик и скажи «ааа», чтобы этот злой и противный доктор смог наконец вытащить свой пальчик из твоих зубок!
* * *
У Петрова была депрессия - неприятности на работе. Но глуховатый аптекарь вместо успокоительного продал ему слабительного. И так удачно получилось, Петров очень отвлекся и быстро успокоился!
* * *
- Представь, как повысится настроение, если в больнице вместо бахил выдавать ласты!
- Я такой пессимист, что воспринял бы это как намек на возможность их склеить.
* * *
- Доктор! Доктор! Кажется, мы потеряли больного!
- Да нет! Тут он, гад, под кровать залез.
* * *
Никогда не делай того, чего нельзя быстро объяснить врачам «скорой».
* * *
Запись в истории болезни: «Клизму переносит хорошо, матерится шепотом».
* * *
- Доктор, у меня такое чувство, словно меня никто всерьез не принимает!
- Вы шутите!
* * *
Доктор:
- Самое лучшее для вас - немедленно бросить пить и курить.
- Доктор, не достоин я самого лучшего.
* * *
Врач:
- Как ваше самочувствие?
Пациент:
- Великолепно! Что это вы мне дали?
- Мы дали вам поспать.
* * *
Всегда перед свиданием захожу в аптеку, ведь никогда не знаешь, как все пойдет, а гематоген - это всегда гематоген...
* * *
Диагностика велась с помощью компьютерной томографии и цифровой рентгеноскопии. В процесс лечения входила микро и лазерная хирургия. Остаток жизни пациент провел на костылях образца 1914 года.
Источник: nekdo.ru.
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