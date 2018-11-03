Медицинские анекдоты из "Журнала здоровья"

Давайте немного отдохнем и посмеемся вместе с "Журналом Здоровья"!

* * *

Чтобы не признавать свою халатность, врачи утверждали, что пациент умер, потому что не отправил сообщение десяти друзьям и прервал цепочку.

* * *

На обходе врач после ЧМ по футболу обращается к больным:

- Ну, что, Неймары, чего лежим?.. Симулируем?

* * *

- Доктор, я водочку смогу пить?

- Нет.

- А спиртик?

- Ни в коем случае.

- А таблеточки ваши?

- Да что вас на всякую дрянь­то тянет?!

* * *

Неправильно врачи советуют: «Берегите печень!» Наоборот, надо использовать ее вовсю, пока она хоть как­то работоспособна.

* * *

Врач советует больному:

- Я считаю, что вам все­таки стоит согласиться на операцию.

- Никогда! Лучше умереть!

- Ну так одно другому не мешает...

* * *

- Почему вы решили стать врачом?

- Да у меня выбора­то особо и не было, я же медицинский окончил...

* * *

- Вовочка, открой скорее ротик и скажи «а­а­а», чтобы этот злой и противный доктор смог наконец вытащить свой пальчик из твоих зубок!

* * *

У Петрова была депрессия - неприятности на работе. Но глуховатый аптекарь вместо успокоительного продал ему слабительного. И так удачно получилось, Петров очень отвлекся и быстро успокоился!

* * *

- Представь, как повысится настроение, если в больнице вместо бахил выдавать ласты!

- Я такой пессимист, что воспринял бы это как намек на возможность их склеить.

* * *

- Доктор! Доктор! Кажется, мы потеряли больного!

- Да нет! Тут он, гад, под кровать залез.

* * *

Никогда не делай того, чего нельзя быстро объяснить врачам «скорой».

* * *

Запись в истории болезни: «Клизму переносит хорошо, матерится шепотом».

* * *

- Доктор, у меня такое чувство, словно меня никто всерьез не принимает!

- Вы шутите!

* * *

Доктор:

- Самое лучшее для вас - немедленно бросить пить и курить.

- Доктор, не достоин я самого лучшего.

* * *

Врач:

- Как ваше самочувствие?

Пациент:

- Великолепно! Что это вы мне дали?

- Мы дали вам поспать.

* * *

Всегда перед свиданием захожу в аптеку, ведь никогда не знаешь, как все пойдет, а гематоген - это всегда гематоген...

* * *

Диагностика велась с помощью компьютерной томографии и цифровой рентгеноскопии. В процесс лечения входила микро­ и лазерная хирургия. Остаток жизни пациент провел на костылях образца 1914 года.

Источник: nekdo.ru.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.