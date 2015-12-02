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"Скорая помощь" станет платной

02 Декабря 2015, 18:18 | В России

Бесплатная медицинская помощь должна остаться только для детей, пенсионеров и инвалидов. Для остальных нужно ввести нормы по вызовам врача на дом, посещениям поликлиники, приездам "скорой помощи", при превышении которых за работу медиков уже придется платить. Таким видят завтра нашего здравоохранения эксперты подведомственного Минфину Научно-исследовательского финансового института. Минздрав, впрочем, идею сокращения бесплатной медицинской помощи не поддержал, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ».

О введении "соплатежей" за медицинские услуги, которые сейчас входят в программу ОМС и предоставляются бесплатно, либерально настроенные экономисты говорят уже не первый год. В Высшей школе экономики считают, что пора ввести легальное софинансирование медпомощи со стороны пациентов. Ведь, к примеру, едва ли не каждый второй звонок по "03" "ложный", пациент не настолько в тяжелом состоянии, чтобы не мог сам добраться до врача. Кроме того, говорят сторонники идеи, если люди начнут за лечение доплачивать, они ответственнее станут относиться и к своему здоровью, и к выполнению назначений врача.

1. Ограничить количество бесплатных вызовов "скорой", например, ввести норму максимум 4 раза в год - дальнейшие вызовы только за деньги. За "ложные"вызовы бригады "03", когда диспетчеру сообщают о тяжелом больном, а на деле все не так и плохо, тоже предлагается платить.

2. Бесплатное посещение врача на дому оставить только для маленьких детей и малоподвижных инвалидов. Все остальные должны самостоятельно идти на прием в поликлинику.

3. Ограничить количество бесплатных посещений терапевта и специалистов в поликлинике - 8-10 визитами. Если врач нужен чаще - пожалуйста, но через кассу.

4. Бесплатные визиты к врачу - в дневное время и по записи. В нерабочие часы и по субботам - за плату. Как и за внеочередной прием и консультации специалистов более высокой квалификации.

5. Предлагается нормировать и количество госпитализаций. Например, в плановом порядке можно будет пролечиться в стационаре два раза в год.

6. Аналогичная история и с высокотехнологичной помощью. Какие-то виды могут оставить в ОМС, но поскольку реально речь идет о дорогих видах лечения, предлагается предоставлять их за деньги.

Такие "драконовские" меры - следствие нехватки средств в государственном здравоохранении. Эксперты говорят: население во многих случаях доплачивает уже сегодня, но в большинстве это "серые" платежи. Лучше уж узаконить сооплату, чем мириться с теневой медициной.

В медицинском сообществе новость бурно обсуждают: врачи предупреждают, что под удар попадают хронические больные, состояние которых без постоянного медицинского контроля резко ухудшится.

В Минздраве признают, что переход на "одноканальное" финансирование за счет фондов ОМС сопряжен с определенными рисками. Тем не менее идею активно раскупорить карман пациента не поддерживают. "Сценарий сокращения государственных гарантий в сфере здравоохранения министерством не рассматривается", - ответили на запрос "РГ" в минздраве.

МНЕНИЕ

Разиет Натхо член Комитета Госдумы по охране здоровья, эксперт ОНФ:

- Страховая система введена и работает в российском здравоохранении уже 20 лет, но, к сожалению, эффективной назвать ее нельзя, более того, страховые принципы в нашем ОМС практически не соблюдаются. Действительно, "серые" платежи в медицине существуют, происходит рост и доли платных услуг. В минздраве разрабатывают программу дополнительного страхования ОМС+, которая предусматривает сооплату со стороны пациентов. Но там речь идет все же не о базовой помощи, а о новых, ультрасовременных способах лечения и более комфортных условиях их получения. Что касается программы госгарантий, право граждан на бесплатную медицинскую помощь в этих рамках утверждено Конституцией, и сокращать их было бы неправильно. Отказывая в получении медицинской помощи людям сегодня, завтра мы получим рост заболеваемости и смертности. Многие проблемы, например уменьшение доли "ложных" вызовов "скорой помощи", можно и нужно решать другими, организационными мерами, не возлагая тяжесть ответственности на население и не залезая к нему в карман.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: здравоохранение  минфин  медицина  реформа  минздав 



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Комментарии

  • Псевдоним19:41, 02.12.2015#

    Кирдык! Я согласен платить за все, даже за воздух, но тогда государство пускай не дерёт с меня налоги!

  • Мик20:49, 02.12.2015#

    Совсем борзеют чинуши!!! Надо им головы подлечить основательно и платно для них!!!

  • Мик20:50, 02.12.2015#

    Народ и так на грани выживания. . .

  • поЦоны с раЁна07:50, 03.12.2015#

    Все для людей у нас! Депутатам - зарплата в поллимона, медицинское содержание и золотые парашюты. . . а населению - неотложка аж 4 раза в год!!! Мне вот интересно, если за прошлый год вызовы 03 не выбрал, они переносятся на следующий год ??

  • Салават-Юлаев17:52, 03.12.2015#

    Переносицу нужно беречь - не дай бог сломают путлеровцы !!!

  • Псевдоним14:29, 06.12.2015#

    Так надо чтоб вымер весь и затрат не будет.

  • Псевдоним20:01, 02.12.2015#

    Уже и так к врачам не попадешь полдня в регистратуре а потом еще полдня в очереди и не факт что попадешь от того и лечится большинство сами и ползут только с осложнениями. А платно сразу на кладбище сэклномишь для своих родствеников

  • Псевдоним20:59, 02.12.2015#

    вообще пиз. . . .

  • А зачем скорая21:05, 02.12.2015#

    Огромное спасибо куратору нацпроекта "Российская медицина" г-ну Медведеву. Если кто забыл - спросите его сами - проект был, куратор - был, деньги - и не малые - тоже. Теперь куратора дихлофосом из "государственных" мужей не вывести, какой ещё проект он приготовил?

  • Проходил мимо19:03, 04.12.2015#

    Так он и был вице-премьером по ВСЕМ нацпроектам). Все завалены. За результативность, видимо, получил должность премьера.

  • Гег21:19, 02.12.2015#

    Какие то ребята не последовательные, давайте тогда те кто не обращается за мед. помощью, не будет платить за обязательное страхование.

  • Борец за Спарведливость23:11, 02.12.2015#

    Что за борзость!!!??А когда у депутатов что-то заботит так им бесплатно. А народ должен спонсировать уродов , которые сидят на "рабочем"месте и чешут ИЗВИНИТЕ яйца

  • Псевдоним07:27, 03.12.2015#

    Высшая школа экономики, и этим все сказанно. Кузница кадров либеральных реформаторов и пятой колонны.

  • Псевдоним09:38, 07.12.2015#

    причем тут Высшая Школа Экономики?! Речь о том, что не хватает бюджетных средств, которые тратятся на поддержку единоросий и сирий, новую гонку вооружений, американские долговые бумаги. . . Царь возомнил себя правителем Мир, а сам, как говорится, "без штанов, но в кепке"

  • Псевдоним07:52, 03.12.2015#

    Если скорая будет платной, тогда пусть повышают качество услуг. А так за что платить деньги? За грубость диспетчерши? Или за поздний приезд? Приехали платно? Будьте любезны, надеть бахилы и руки помыть. И если платный вызов, то зачем полис медицинский?

  • Псевдоним08:04, 03.12.2015#

    от бесплатной медицины толку нет или всё равно предлагают оплачивать или ничего не делают

  • Ёж08:13, 03.12.2015#

    Гнать надо всех либералов из страны в их хвалёную Америку, а лучше в Магадан.

  • Не важно08:25, 03.12.2015#

    Охренеть. . . . нет слов. Ладно ещё приёмы врачей платные можно понять. Но платная неотложка. . . . это просто. . . . ну реально нет слов не матерных. Убейтесь там б. . . ять от стену. Упыри московские. Уже не знают как с народа ещё денег содрать. И так уже не хватает на жизнь. Надо сделать, чтобы совсем плохо стало. А они там будут развлекаться с этим сраным крымом, сирией и тп.

  • ANDRON08:26, 03.12.2015#

    ПУТИН-ЛИБЕРАЛ, ОДНАКО!!!!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј08:39, 03.12.2015#

    Зато Палестине $5. 3 млн. финансовой гуманитарной помощи

  • Псевдоним09:08, 03.12.2015#

    стандарты Спарты - forever

  • mux10:32, 03.12.2015#

    Следующим шагом введут плату за вызов пожарных и полиции. Бесплатно можно вызвать пожарных только когда пламенем объято не менее 50% здания, а полицейских можно бесплатно вызвать, только после того, как тебя убили :). Слава едарасам! Медвепутлеру слава!

  • МишанЯ16:20, 03.12.2015#

    Вот куда уходят бабки на нашу медицину, образование и все, что "для народа": http://www. youtube. com/watch?v=eXYQbgvzxdM

  • Псевдоним20:35, 05.05.2016#

    Содержание и зар. плату гос. думе и правительству РФ уменьшить на 90% и на всё хватит.

  • Анна09:04, 11.09.2016#

    Хрень какая-то

  • Ангелина09:09, 11.09.2016#

    При царе была скорая помощь бесплатная, при советской власти тоже было бесплатно но всем людям, а теперь черте что.

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