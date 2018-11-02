Псориаз: незаразная "зараза"

29 октября, начиная с 2004 года, Международный день псориаза отмечается ежегодно. В 2011 году в России количество обращений в лечебные учреждения составило 3,5% от общего населения. Данные Росстата на 2017 год говорят о том, что псориаз продолжает расти среди населения. По данным allergiyanet.ru, сообщает «Журнал Здоровья», Дальневосточный регион входит в число территорий, где патология встречается чаще всего в России. Внутри ДФО лидируют Хабаровский край, Сахалинская и Магаданская области.

Главной особенностью псориаза является то, что он абсолютно незаразен. Именно эту важную информацию Международный день псориаза стремится донести до всех людей на планете.

Псориаз - это хроническое НЕИНФЕКЦИОННОЕ заболевание кожи, сопровождается появлением красновато-розовых высыпаний и шелушений кожи. Это аутоиммунная патология, женщины и мужчины страдают ею в равной степени, у женщин псориаз проявляется раньше. Пик патологии приходится, согласно статистике, на 20-45 лет. Однако в последние годы псориаз начал молодеть.

Термин псориаз произошел от греческого слова psoriasis, что означает в переводе почесуха, или кожный зуд. Именно такие симптомы наиболее ярко характеризуют эту неинфекционную дерматологическую проблему, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на 1psoriaz.ru. При этом дерматозе деление клеток кожи происходит почти в тридцать раз быстрее, так как они не успевают полностью созреть, межклеточные контакты утрачиваются. Это и приводит к образованию характерных чешуек.

В патологический процесс вовлекается и иммунная система организма: защитные элементы направляются против собственных клеток, что вызывает хроническое воспаление в очаге поражения.

Виды псориаза

Существует большое количество классификаций псориаза, в основе которых лежит тяжесть состояния, характер высыпания, локализация поражения и т.д. Чаще всего выделяют следующие виды заболевания:

- Бляшечный (вульгарный) составляет большую часть всех видов псориаза. Он характеризуется появлением традиционных бляшек, покрытых бело-серыми чешуйками.

- Каплевидный псориаз занимает второе место по распространенности и диагностируется у каждого десятого пациента. При этом появляются многочисленные и довольно мелкие высыпания с чешуйками по всей поверхности тела.

- Пустулезный вариант характеризуется образованием гнойничков.

- При ладонно-подошвенном псориазе элементы располагаются на соответствующих участках кожного покрова.

- Экссудативный вариант отличается тем, что чешуйки пропитываются желтоватой жидкостью, которая просачивается из организма. За счет этого они выглядят слипшимися и меняют цвет.

- Эритродермия является тяжелой формой заболевания, так как при этом поражается почти вся поверхность кожи и возникают системные реакции (температура, увеличение лимфоузлов, нарушение состава крови).

- Псориатический артрит характеризуется поражением суставов. По стадиям патологического процесса выделяют прогрессирующий, стабильный и регрессирующий чешуйчатый лишай.

Симптомы псориаза

Чаще всего при развитии псориаза на поверхности кожи появляются пятна, покрытые сероватыми или белыми чешуйками, которые легко отделяются при прикосновении. Именно с этим признаком связано другое название заболевания - чешуйчатый лишай.

Как правило, изменяется кожа, которая расположена на разгибательных поверхностях (локти, колени) крупных суставов. Излюбленной локализацией является кайма волосистой части головы, и места, которые постоянно подвергаются травме или трению. Однако этот признак нельзя считать диагностическим критерием, так как при атипичных формах чешуйчатого лишая затрагиваются и другие поверхности кожного покрова.

Размеры высыпаний могут быть различными. Первичными элементами считают мелкие папулы ярко-красного или бордового цвета. Со временем размер их значительно увеличивается, также они имеют тенденцию к слиянию. В 90% случаев признаки псориаза включают образование стандартных бляшек, которые характеризуются триадой:

Помимо кожи при псориазе страдают ногти, волосы, а также суставы и внутренние органы. Изменения на ногтевой пластинке начинаются с основания и характеризуются подногтевым гиперкератозом. В дальнейшем поверхность приобретает исчерченность, и на ней образуются вдавления (симптом наперстка). Псориатический артрит начинается с поражения мелких суставов, сопровождается болевыми ощущениями и воспалительными явлениями.

Также для чешуйчатого лишая характерен кожный зуд. В результате которого образуются расчесы, поверхностные трещинки и склонность к кровотечению. В местах травматизации могут размножаться патогенные микробы, что приведет к вторичному инфицированию и развитию дерматита.

Эти симптомы псориаза зачастую позволяют отличить заболевание от других дерматозов сходного течения, поэтому при любых подозрительных проявлениях на коже нужно обратиться к врачу. Важно помнить: у специалистов в арсенале есть еще ряд специфических признаков псориаза, которые помогут поставить точный диагноз и назначить адекватное лечение.

Методы лечения

К сожалению, констатируют врачи, это хроническое заболевание, полностью излечить его нельзя. Однако можно значительно облегчить состояние, уменьшив клинические проявления. В основе комплексного подхода к терапии чешуйчатой сыпи лежит применение лекарств и физиотерапевтических методик. Существуют также и народные советы, помогающие справиться с проблемой.

При этом заболевании наибольшей популярностью пользуются средства для наружного применения. В их состав могут входить несколько компонентов, которые предотвращают избыточное деление клеток кожи, а также смягчают и уменьшают кожный зуд.

Названия препаратов разные, но чаще всего они содержат следующие вещества:

- Глюкокортикостероидные гормоны, которые уменьшают воспалительные явления и угнетают реактивность иммунной системы. При местном применении гормоны оказывают менее выраженное системное влияние. Входят в состав Элокома, Адвантана.

- Витамин Д входит в состав большого количества препаратов для местного применения. Наибольшая его эффективность для лечения псориаза показана при сочетании с ультрафиолетовым облучением.

- Деготь применяется в основном для терапии очагов, расположенных в области волосистой части головы.

- Активированный цинк быстро устраняет покраснение и кожный зуд. Этот компонент практически безвреден для организма.

Среди препаратов для системного лечения псориаза выделяют:

- кортикостероиды, так как они регулируют обмен веществ и устраняют очаги воспаления, однако у них выраженный синдром отмены;

- цитостатики угнетают деление клеток эпидермиса, но наряду с этим ослабляют иммунную систему, и замедляют регенерацию и других тканей;

- иммуномодуляторы способствуют нормализации иммунных реакций, но эффективность их до конца не изучена;

- нестероидные противовоспалительные препараты уменьшают только выраженность зуда и воспаления, но не влияют на первичные изменения.

Витамины и противоаллергические препараты используются дополнительно к основной терапии. Так как не существует действительно эффективного лекарства для борьбы с псориазом, его назначают совместно с физиотерапевтическими процедурами.





Лечить нужно и тело, и душу

Наряду с другими хроническими заболеваниями, псориаз способен заметно ухудшать качество жизни пациентов, которые могут испытывать как физический, так и психологический дискомфорт. Нередко возникают трудности с трудовой и социальной адаптацией. Так, выраженный зуд иногда препятствует нормальному отдыху, а бляшки на руках могут ограничивать работоспособность.

Особенно тяжело переносятся чешуйчатые высыпания на волосистой части головы. Связано это с тем, что эти бляшки вызывают у некоторых отторжение, вследствие чего пациенты становятся нелюдимыми, может даже возникнуть социофобия.

Стресс из-за неудовлетворенности собственной внешностью, постоянная боль или зуд, а также иммунные нарушения довольно часто приводят к развитию психических отклонений (повышенная тревожность, депрессия, социальная изоляция). Только четверть больных с псориазом не испытывает психологического дискомфорта, у остальных же пациентов данное заболевание является серьезной помехой для нормальной жизни.

Поэтому при лечении псориаза так важно уделять внимание не только устранению симптомов и нормализации работы иммунной системы, но и психологическому состоянию человека.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.