Посмотри на календарь здоровья

Важные и необычные дни, которые мы отмечаем в октябре и ноябре

Октябрь

Международный день пожилых людей





1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей. Дата создана с целью, чтобы дети вспомнили о своих родителях и родственниках, проявили вежливость и участие к соседям и просто в очередной раз протянули руку помощи тем, кто часто стесняется ее попросить. Праздник был учрежден по инициативе ООН 14 декабря 1990 г. В Россию он пришел в 1992 г.

День уролога

День уролога отмечается 2 октября ежегодно. Решение об его учреждении в России было принято в 1996 г. в Свердловске во время проведения очередного заседания общества специалистов данного направления.

Всемирный день психического здоровья

День был учрежден в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья и при поддержке Всемирной организации здоровья (ВОЗ). Россия присоединилась к празднованию в 2002 году, по настоянию академика РАМН Т. Дмитриевой. Отмечается 10 октября. В торжественных мероприятиях участвуют врачи-психиатры, люди, которым небезразлично психическое состояние человека.

Всемирный день зрения

С целью оказания помощи людям, которые имеют ослабленное или атрофированное зрение, а также пропаганды профилактики зрительной функции в 1998 г. ВОЗ был учрежден Всемирный день зрения. Этот праздник отмечают ежегодно во второй четверг октября. В 2018 г. - это 11 октября.

Всемирный день борьбы с артритом





Всемирный день борьбы с артритом отмечается ежегодно 12 октября начиная с 1996 года. Россия присоединилась к празднованию в 2006 г. Проводя статистический анализ в 1996 году, ВОЗ установила ежегодное увеличение случаев ревматологических заболеваний и с целью решения вопросов ранней диагностики и реабилитации пациентов инициировала проведение этого дня.

Всемирный день яйца

Во время Венской конференции в 1996 г. Международная яичная комиссия утвердила ежегодное празднование Всемирного дня яйца во вторую пятницу октября. В 2018 г. мероприятия проводятся 12 октября.

Всемирный день борьбы с раком груди

Рак молочной железы входит в разряд самых страшных онкологических болезней, в зону риска которого попадают в основном женщины. В 1985 году ВОЗ объявила октябрь месяцем борьбы с этим жестоким заболеванием, а дату 15 октября - Всемирным днем борьбы. Мероприятия проходят и в России.

Всемирный день улыбки





В первую пятницу октября 2018 года, то есть 5 октября - 19-й Всемирный день улыбки. У праздника даже есть свой девиз - «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке!» Первое официальное празднование Дня улыбки прошло в 1999 году. А появилось это торжество благодаря Харви Боллу, который придумал так называемый смайлик. Правда, сделал он это не в 1999 году, а в 1963-м.

Всемирный день борьбы с остеопорозом

Событие было учреждено в 1997 году ВОЗ в знак признания серьезности и опасности недуга и с целью снижения стремительно увеличивающейся тенденции летальных исходов и инвалидности из-за специфического травматизма. В России его начали отмечать с 2005 года. Он проходит ежегодно 20 октября.

Международный день заикающихся людей

В 1995 г. в Швеции с целью информирования населения земного шара о проблемах, связанных с заиканием, была создана Международная ассоциация заикающихся людей (ISA). Именно благодаря ее деятельности в 1998 году и был учрежден этот день. Россия присоединяется к международному дню. Он отмечается ежегодно 22 октября. В нем участвуют логопеды, детские неврологи и все, страдающие от этой болезни.

Всемирный день борьбы с инсультом





Проходит 29 октября. Начало кампании по профилактике инсульта было положено в 2004 году, когда ВОЗ приравняла данное заболевание к масштабной эпидемии со всеми вытекающими последствиями. В связи с этим в 2006 году была образована Всемирная организация по борьбе с инсультом и учрежден этот день.

Международный день псориаза





Международный день псориаза отмечается ежегодно 29 октября, начиная с 2004 года. Он был учрежден по инициативе Международной федерации ассоциаций псориаза. Россия присоединяется к празднованию события. Дату справляют врачи-дерматологи, их пациенты и все те, кто имеют отношение к лечению и профилактике этой хронической болезни.

Ноябрь

Всемирный день вегана





Самой строгой разновидностью вегетарианства является веганство. Его приверженцы не только отказываются от пищи животного происхождения (в том числе молока, яиц, рыбы и меда), но и выступают против любой формы эксплуатирования животных для опытов, наживы или развлечений. Они также не используют мех и кожу. Всемирный день вегана - 1 ноября, его отмечают и в России.

День заботы о себе





Отмечается 4 ноября. Проводить его рекомендуется исключительно на позитивной волне. Не нужно мучить себя и ехать с друзьями в какое-то популярное место или выбирать с подругой безумно модные туфли. В этот день можно делать все, что душа пожелает. Например, побаловать себя на работе необычным редким обедом (съесть что-то, от чего давно отказывались, заказать дорогой десерт и т. п.) и посплетничать с коллегами. Дома можно выключить телефон и устроить сеанс танцевальной или ароматерапии, чтобы ощутить торжественность момента, когда время посвящено самому себе.

День офтальмолога





День офтальмолога отмечается ежегодно 11 ноября. В 2018 году дату в очередной раз справляют в России, Украине, Беларуси и ряде других стран. Событие носит неофициальный характер. Существуют альтернативные праздники мирового масштаба: Международный день слепых (13 ноября), Международный день офтальмологии (8 августа).

Всемирный день борьбы с пневмонией

Каждый год 12 ноября отмечается День борьбы с пневмонией. День создан при помощи объединения международных правительственных и частных организаций, фондов и людей-активистов. Его цель - не только просветить общественность, но и добиться привлечения внимания к проблеме пневмонии государственных деятелей, врачей-специалистов и граждан - потенциальных доноров.

Всемирный день борьбы против диабета

Всемирный день борьбы против диабета отмечается ежегодно 14 ноября. Он не является общегосударственным выходным в России, однако страна поддерживает акции, связанные с датой. Впервые Всемирный день борьбы против диабета справлялся в 1991 году. Идею выдвинул Международная диабетическая федерация и ВОЗ.

День молочных коктейлей





Отмечается ежегодно 15 ноября. Этот праздник напоминает о детстве. История возникновения молочного коктейля (милк-шейка) началась в Великобритании в 1865 году. Прообразом напитка стал популярный микс 80-х эгг-ног - сладкий напиток на основе яиц и молока с добавлением сиропа или алкогольного напитка. Изобретение шейкера положило начало массовой продаже молочных коктейлей в точках общепита.

Всемирный день ребенка





Всемирный день ребенка справляют 20 ноября во многих развитых странах. Событие учреждено Резолюцией № 836 (IX) Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) в1954 году.

В Россиион тоже отмечается, но более широко справляют Международный день защиты детей - 1 июня.

День вставания с той ноги

Существует даже такой необычный праздник. На самом деле, мало кто смотрит, с какой ноги он встает. Однако плохое настроение человек сам или его друзья часто суеверно «списывают» на подъем не с той ноги. Данный праздник ежегодно проходит 23 ноября. Он может использоваться в качестве инструмента для борьбы с суеверием или как повод улучшить себе и окружающим настроение на весь день.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.