Как обезопасить себя от травмы на улице, дома, в офисе и спортзале

Думаете, получить серьезную травму можно только в автомобильной аварии либо при падении на обледеневшем тротуаре? Ничего подобного! Люди ломают руки, ноги и даже спины, навернувшись с неустойчивого стула, поскользнувшись на мокром полу, неудачно спрыгнув со стола…

Опасность подстерегает неосторожного человека буквально везде: дома, на работе, на даче, в спортзале… Ну и, конечно, на улице. Об этом «Журналу Здоровья» поведал врач­травматолог владивостокского травмпункта №1 Дмитрий УЛАЙСИ. И посоветовал, как себя обезопасить.

СМОТРИТЕ ПОД НОГИ

Понятно, что после снегопада и связанных с ним гололедных явлений поток пациентов в травмпунктах существенно возрастает. Но оказывается, не меньшая опасность подстерегает нас на городских улицах и в теплое время года. Когда никакой гололедицы уже нет и в помине!

А перекосившаяся тротуарная плитка? А выбоины на асфальте, не говоря уже об открытых канализационных люках? А всевозможные железяки, не убранные с тротуаров после демонтажа рекламных конструкций? А ступеньки, бордюры и т.д. и т.п.?

«На улице главное – смотреть под ноги, а не по сторонам», – резюмирует доктор и добавляет, что не менее внимательным нужно быть и при посещении различных офисов и особенно торговых центров – там зачастую на входе скользкие ступени.

По статистике, при падении людей на улицах в 68-­70% случаев встречаются переломы костей, в 20-­22% случаев – ушибы и растяжения, в 4­6% – ранения мягких тканей.

НЕ УБИВАЙТЕСЬ НА РАБОТЕ

О том, что любая неосторожность на производстве может привести к серьезной травме, знают практически все. А вот к технике безопасности в офисе большинство относится пренебрежительно. И зря. Работа в офисе тоже не лишена опасностей!

«Достать нужную папку с высоко расположенных полок – эта ситуация является, пожалуй, самой классической зоной риска. Вы не поверите, в каком количестве травм, заканчивающихся переломами костей, она виновата, – говорит Дмитрий Улайси. – Весьма распространенные травмы среди офисных работников – переломы и растяжения из­за падения с лестницы или со стула, ожоги кипятком из электрочайников».

Вот лишь несколько примеров из его врачебной практики.

Сотрудница одной из компаний, чтобы достать из шкафа нужную папку, встала ногами на офисное кресло на колесиках. Кресло, естественно, отъехало в сторону, женщина упала и сломала руку…

Мужчина нес перед собой коробку с документами, прижав к уху мобильник, и не видел ничего под ногами. Один неосторожный шаг обернулся падением с лестницы и сломанным позвоночником…

Банковская служащая, сидя на своем рабочем месте, потянулась через стол к коллеге угоститься конфеткой. И, не рассчитав свои способности, свалилась со стула, вывихнув ногу…

Довольно распространенные причины офисных травм – «поскользнуться» и «споткнуться»: поскользнуться на мокром полу, споткнуться о провода и т.п. Есть еще проколы степлером, ушибы от стеклянных дверей… Многие признаются, что падали со стульев, получали удары по голове, когда вылезали из­под стола, доставая упавшую ручку.

По словам врача­травматолога, правила офисной техники безопасности просты: различные провода от компьютеров, принтеров, телефонов и другой оргтехники необходимо сделать безопасными для передвижения в офисе; не использовать в качестве лестницы­стремянки столы и стулья; не ставить электрочайник на край стола. И не читать никаких документов при ходьбе!

НЕ СУЙТЕ ПАЛЕЦ В МЯСОРУБКУ

Весьма высок и не имеет тенденции к снижению и так называемый бытовой травматизм, то есть травмы, полученные в доме, квартире, во дворе, в гараже… Ведь именно в быту и на отдыхе человек максимально расслабляется и перестает соблюдать элементарные правила техники безопасности.

По статистике травматологов, более 70% бытовых травм и повреждений различной тяжести происходят в результате падений. Это основная причина ушибов, переломов костей и серьезных травм головы.

Женщины падают, протирая окна, вешая шторы, белье – используя вместо стремянки шаткие табуретки, столы и иные подручные средства, включая стеклянные банки. И это вовсе не шутка! С 5­литровой, перевернутой вверх дном стеклянной банки пыталась развесить мокрое белье одна из пациенток Дмитрия Улайси. Итог – гипс на сломанную руку.

Но самое травмоопасное для женщин место в квартире – это, пожалуй, кухня. И проблемы создают не только горячие сковородки, кипящие чайники и острые ножи.

Возьмем, к примеру, тостер. Что мы делаем, если в нем застрял тост? Берем нож и пытаемся его извлечь. Лезвие засовывается поглубже, прибор замыкает – и получаем удар током. Поэтому, предупреждает врач­травматолог, не засовывайте в тостер ножи, вилки и мокрые пальцы, не отключив его от сети.

Или возьмем электрическую мясорубку. Да, все прекрасно понимают, что нельзя проталкивать в нее кусок мяса пальцами и одновременно нажимать на пуск. Понимают. Но делают. Случайно.

У мужчин бытовые травмы встречаются в 3­4 раза чаще, чем у женщин. А наиболее травмоопасное для них место – гараж, где домашний автомеханик рискует не только получить по лбу сорвавшимся с резьбы гаечным ключом, но и оказаться придавленным собственным автомобилем.

«Работая под автомобилем, не полагайтесь на одну подпорку. Всегда подстрахуйтесь дополнительной опорой. Не пользуйтесь гаечными ключами со смятыми рабочими поверхностями или неподходящего размера – в 95% травмы были получены именно по этой причине. Не беритесь за работу, не имея должных навыков. Работайте только в трезвом виде. Во время работы находитесь в устойчивом положении – так меньше риск поскользнуться и упасть», – советует Дмитрий Улайси.

ДАЧНЫЙ ОТДЫХ БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ

Дача – это не только с пользой проведенное время, но и хорошая возможность заполучить новые болячки – от пустяковых царапин до тяжелых травм. Какие опасности могут подстерегать нас на «шести сотках»?

На даче легко пораниться не только при работе с инструментами – от топора или молотка до циркулярной пилы, но и о колючий кустарник.

Само собой, не обойтись на даче и без мелкого ремонта – то разбитое окно застеклить, то доску на веранде поменять, то забор поправить… Все это – травмоопасные занятия, где легко удариться, порезаться или уколоться. Кроме того, дачники нередко падают с лестниц при ремонте кровли, обрезке деревьев.

Правила техники безопасности на даче практически те же, что и в быту.

РАССЧИТЫВАЙТЕ НАГРУЗКУ

Спорт – непременный атрибут здорового образа жизни. Однако отсутствие предварительной разминки и чрезмерные нагрузки могут привести к травме.

По словам врача­травматолога, большинство травм происходит из­за того, что неразогретые мышцы и связки подвергаются моментальной перегрузке. Поэтому перед тем как приступить к тренировке, обязательно сделайте 10­15­минутную разминку, хорошо разогрев мышцы.

Что касается амплитуды движений и числа повторений, то их нужно наращивать постепенно. Главный критерий здесь – болевые ощущения. Боли не должно быть ни во время тренировки, ни после нее. Распространенное мнение о том, что поход в спортзал можно считать удачным лишь в том случае, если на следующий день человек с трудом передвигается, ошибочно.

Не стоит перебарщивать и с утяжелениями – слишком большой вес гантелей или штанги тоже может стать причиной травмы. Но особенно опасно поднимать тяжести в положении стоя. Помните об этом.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.