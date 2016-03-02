Готовясь стать отцом, необходимо поменять образ жизни

Чтобы аист не пролетел мимо

«Одно неловкое движение – и ты отец», ­ шутил Михаил Жванецкий. Однако далеко не каждому представителю сильного пола счастье отцовства достается так легко.

Бесплодие – эпидемия нынешнего века. Ведь только за последние двадцать лет число обращений к врачу по этому вопросу выросло втрое. Сегодня каждая пятая супружеская пара имеет трудности с зачатием. Причем если раньше в бездетности было принято всегда обвинять женщину, то сегодня доказано, что вина за то, что аист упорно облетает семью стороной, лежит в равной степени на обоих супругах.

И, хотя традиционно первой по врачам идет жена, настоящий мужчина также должен найти в себе мужество обследоваться, пишет «АиФ Здоровье».

Многие мужчины убеждены, что если у них нет проблем в сексе, то и проблем с фертильностью (способностью зачать) быть не может. Увы, это не так. К бесплодию у мужчин способно привести многое. Это и травмы половых органов, и перенесенные воспалительные заболевания (простатит, эпидидимит), в том числе вызванные половыми инфекциями, и хирургические патологии и гормональные нарушения, и аутоиммунные заболевания.

Большую роль играет образ жизни. Если он далек от здорового, шансы на отцовство снижаются. Недостаток физической активности, курение, лишний вес, злоупотребление алкоголем и другими токсическими и психоактивными веществами – все это и вместе, и по отдельности может привести к бесплодию.

Есть и другие моменты. Например, мужчинам важно избегать перегрева половых органов (что часто наблюдается, скажем, у шоферов), а также внимательно следить за своим рационом, так как нехватка витаминов, белка и других важных компонентов питания тоже могут аукнуться проблемами с зачатием.

Все начать сначала!

Чаще всего в основе мужского бесплодия лежат следующие проблемы: неполноценность сперматозоидов (нарушение их подвижности и жизнеспособности); резкое снижение их числа; нарушение их продвижения по семявыносящим путям и проблемы с выбросом наружу.

Поэтому первым анализом, который сдает мужчина, обратившийся к врачу­андрологу или репродуктологу, является спермограмма. К сожалению, этот анализ нередко дает неважные результаты. Но сегодня это не приговор, ведь есть масса возможностей повлиять на выработку и качество спермы. В том числе с помощью медикаментов, которые врач обязательно поможет подобрать.

Впрочем, уповать только на лекарства не стоит – многое зависит и от самого мужчины. У женщин все яйцеклетки заложены с рождения, просто созревают по очереди. А вот сперма вырабатывается на протяжении жизни. Цикл развития сперматозоида составляет 72­76 дней, а это значит, что сперма может полностью обновиться в течение всего трех месяцев. Поэтому общее укрепление здоровья, избавление от вредных привычек, изменение рациона, излечение от инфекций, физическая активность могут весьма быстро улучшить показатели спермограммы.

Самый ценный вклад

К сожалению, планирование деторождения еще не стало общим правилом во всех семьях. Даже в развитых странах по сей день лишь 51% беременностей был запланирован. А согласно отчету «Репродуктивное здоровье населения России», 37% наших соотечественниц, которые имели хотя бы одну беременность с января 2006 года (опрос проводили в 2014 году), отметили, что их последняя беременность была случайной.

Известно, что при осознанном подходе к деторождению и планированию зачатия шансы родить здоровое потомство существенно выше. Поэтому отказ мужчины от вредных привычек, способных вызвать проблемы со сперматозоидами, и соблюдение здорового образа жизни вместе с приемом препаратов, улучшающих качество спермы, способствуют не только более быстрому наступлению беременности, но и более благоприятному ее исходу. Это тот важный биологический и генетический вклад в зачатие и вынашивание потомства, который обязан внести каждый настоящий отец.

Какие продукты влияют на мужскую силу

Ученые назвали четыре продукта, которые повышают у мужчины шансы стать отцом, способствуя увеличению количества и качества сперматозоидов: темный шоколад, вода, грецкие орехи и помидоры.

По мнению Михаила КОРЯКИНА, доктора медицинских наук, уролога­андролога, главного врача Республиканского центра репродукции человека вода отлично подходит для выведения продуктов обмена, токсинов. Если человек здоров, то пить чистую воду (до 1,5 литра в день) очень полезно. В грецких орехах содержатся ненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для формирования половых клеток, их дифференцировки. В помидорах есть ликопин, который тоже полезен, хотя однозначное его влияние на подвижность сперматозоидов пока не доказано.

А вот насчет полезности темного шоколада доктор готов поспорить. В масле какао содержатся исключительно насыщенные жирные кислоты, не обладающие, к сожалению, тем эффектом, который декларируется. Вероятно, его включили в список из­за наличия в шоколаде антиоксидантов. Его можно рекомендовать скорее для снятия стресса, получения удовольствия. Вместо шоколада он рекомендует включить в этот список рапсовое масло – исключительный источник ненасыщенных жирных кислот, а также все овощи и фрукты ярко­желтого и красного цветов из­за высокого содержания флавоноидов.

Снижают качество семенной жидкости все заболевания – от банального ОРВИ до любых затяжных бактериальных инфекций. Поэтому любую проблему со здоровьем надо решать безотлагательно, не допуская перехода заболевания в хроническую форму. Неблагоприятно влияют на детородную функцию горячие ванны, парные, долгое сидение за рулем и многое другое. Так что увлечения саунами тоже требуют корректировки.

Тест самурая

– Здоровье мужчины во многом зависит от женщины, – считает Михаил Корякин. – По собственной инициативе редкие представители сильного пола готовы им заниматься. Постарайтесь убедить супруга отказаться от вредных привычек, не приучайте к соленой, сладкой и жирной пище. Следите за его весом, запишите мужа в бассейн, оторвите от компьютера, не поленитесь погулять с ним вечером в парке... Проверьте у него артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови. Даже проблемы сексуального плана почти всегда устраняются с помощью женщины, но только любящей.

Как считает директор НИИ урологии, главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, вице­президент Российского общества урологов, профессор Олег АПОЛИХИН, сегодня наиболее частые причины мужского бесплодия – воспалительные урологические заболевания предстательной железы и яичек. Однако в последнее время среди таких причин на первое место выходят эндокринные, метаболические, сосудистые нарушения, что грозит также развитием инфарктов и инсультов..

– Еще две тысячи лет назад, – напоминает Олег Аполихин, – был известен так называемый тест самурая – на наличие утренней эрекции. Если она есть, значит – самурай здоров, голова и сердце хорошо работают, реакция не подведет в бою. Эта самодиагностика актуальна и сегодня. Потому что, если утренней эрекции нет на протяжении двух недель, значит, проблема не в сексуальном, а в соматическом здоровье.

Скинуть балласт

Крайне серьезные последствия для мужского здоровья, по мнению доктора, несет проблема ожирения.

– К сожалению, в последние годы растет количество и взрослых мужчин, и мальчиков, имеющих абдоминальное ожирение, то есть по женскому типу, когда жир откладывается в области груди, живота, бедер. Беда в том, что излишние жировые отложения – это не просто эстетически непривлекательный балласт, а мощный эндокринный орган, который превращает мужской половой гормон тестостерон в женский – эстрадиол, – говорит он – На фоне изменения гормонального баланса снижается количество и качество спермы, падает способность к зачатию.

Так что, готовясь стать отцом, надо поменять образ жизни. Мужчинам необходима физическая нагрузка, убеждает доктор и предупреждает, что рыхлый мужчина, кроме всего прочего, имеет все шансы умереть от инфаркта или инсульта.

– В первую очередь мужчина должен сам задаться вопросом: почему в сорок лет у меня есть лишний вес, повышенное давление и уровень холестерина. Пройти обследования у уролога, терапевта, получить рекомендации по изменению образа жизни, – говорит Олег Аполихин.

Благо, сегодня во многих лечебных учреждениях предлагают профилактическую программу, которую условно можно назвать «Мужское здоровье и долголетие», позволяющую оценить потенциальные риски мужского здоровья и предложить пути их снижения.

По материалам «АиФ Здоровье». Газета «Золотой Рог», Владивосток.