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Готовясь стать отцом, необходимо поменять образ жизни
Чтобы аист не пролетел мимо
«Одно неловкое движение – и ты отец», шутил Михаил Жванецкий. Однако далеко не каждому представителю сильного пола счастье отцовства достается так легко.
Бесплодие – эпидемия нынешнего века. Ведь только за последние двадцать лет число обращений к врачу по этому вопросу выросло втрое. Сегодня каждая пятая супружеская пара имеет трудности с зачатием. Причем если раньше в бездетности было принято всегда обвинять женщину, то сегодня доказано, что вина за то, что аист упорно облетает семью стороной, лежит в равной степени на обоих супругах.
И, хотя традиционно первой по врачам идет жена, настоящий мужчина также должен найти в себе мужество обследоваться, пишет «АиФ Здоровье».
Многие мужчины убеждены, что если у них нет проблем в сексе, то и проблем с фертильностью (способностью зачать) быть не может. Увы, это не так. К бесплодию у мужчин способно привести многое. Это и травмы половых органов, и перенесенные воспалительные заболевания (простатит, эпидидимит), в том числе вызванные половыми инфекциями, и хирургические патологии и гормональные нарушения, и аутоиммунные заболевания.
Большую роль играет образ жизни. Если он далек от здорового, шансы на отцовство снижаются. Недостаток физической активности, курение, лишний вес, злоупотребление алкоголем и другими токсическими и психоактивными веществами – все это и вместе, и по отдельности может привести к бесплодию.
Есть и другие моменты. Например, мужчинам важно избегать перегрева половых органов (что часто наблюдается, скажем, у шоферов), а также внимательно следить за своим рационом, так как нехватка витаминов, белка и других важных компонентов питания тоже могут аукнуться проблемами с зачатием.
Все начать сначала!
Чаще всего в основе мужского бесплодия лежат следующие проблемы: неполноценность сперматозоидов (нарушение их подвижности и жизнеспособности); резкое снижение их числа; нарушение их продвижения по семявыносящим путям и проблемы с выбросом наружу.
Поэтому первым анализом, который сдает мужчина, обратившийся к врачуандрологу или репродуктологу, является спермограмма. К сожалению, этот анализ нередко дает неважные результаты. Но сегодня это не приговор, ведь есть масса возможностей повлиять на выработку и качество спермы. В том числе с помощью медикаментов, которые врач обязательно поможет подобрать.
Впрочем, уповать только на лекарства не стоит – многое зависит и от самого мужчины. У женщин все яйцеклетки заложены с рождения, просто созревают по очереди. А вот сперма вырабатывается на протяжении жизни. Цикл развития сперматозоида составляет 7276 дней, а это значит, что сперма может полностью обновиться в течение всего трех месяцев. Поэтому общее укрепление здоровья, избавление от вредных привычек, изменение рациона, излечение от инфекций, физическая активность могут весьма быстро улучшить показатели спермограммы.
Самый ценный вклад
К сожалению, планирование деторождения еще не стало общим правилом во всех семьях. Даже в развитых странах по сей день лишь 51% беременностей был запланирован. А согласно отчету «Репродуктивное здоровье населения России», 37% наших соотечественниц, которые имели хотя бы одну беременность с января 2006 года (опрос проводили в 2014 году), отметили, что их последняя беременность была случайной.
Известно, что при осознанном подходе к деторождению и планированию зачатия шансы родить здоровое потомство существенно выше. Поэтому отказ мужчины от вредных привычек, способных вызвать проблемы со сперматозоидами, и соблюдение здорового образа жизни вместе с приемом препаратов, улучшающих качество спермы, способствуют не только более быстрому наступлению беременности, но и более благоприятному ее исходу. Это тот важный биологический и генетический вклад в зачатие и вынашивание потомства, который обязан внести каждый настоящий отец.
Какие продукты влияют на мужскую силу
Ученые назвали четыре продукта, которые повышают у мужчины шансы стать отцом, способствуя увеличению количества и качества сперматозоидов: темный шоколад, вода, грецкие орехи и помидоры.
По мнению Михаила КОРЯКИНА, доктора медицинских наук, урологаандролога, главного врача Республиканского центра репродукции человека вода отлично подходит для выведения продуктов обмена, токсинов. Если человек здоров, то пить чистую воду (до 1,5 литра в день) очень полезно. В грецких орехах содержатся ненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для формирования половых клеток, их дифференцировки. В помидорах есть ликопин, который тоже полезен, хотя однозначное его влияние на подвижность сперматозоидов пока не доказано.
А вот насчет полезности темного шоколада доктор готов поспорить. В масле какао содержатся исключительно насыщенные жирные кислоты, не обладающие, к сожалению, тем эффектом, который декларируется. Вероятно, его включили в список изза наличия в шоколаде антиоксидантов. Его можно рекомендовать скорее для снятия стресса, получения удовольствия. Вместо шоколада он рекомендует включить в этот список рапсовое масло – исключительный источник ненасыщенных жирных кислот, а также все овощи и фрукты яркожелтого и красного цветов изза высокого содержания флавоноидов.
Снижают качество семенной жидкости все заболевания – от банального ОРВИ до любых затяжных бактериальных инфекций. Поэтому любую проблему со здоровьем надо решать безотлагательно, не допуская перехода заболевания в хроническую форму. Неблагоприятно влияют на детородную функцию горячие ванны, парные, долгое сидение за рулем и многое другое. Так что увлечения саунами тоже требуют корректировки.
Тест самурая
– Здоровье мужчины во многом зависит от женщины, – считает Михаил Корякин. – По собственной инициативе редкие представители сильного пола готовы им заниматься. Постарайтесь убедить супруга отказаться от вредных привычек, не приучайте к соленой, сладкой и жирной пище. Следите за его весом, запишите мужа в бассейн, оторвите от компьютера, не поленитесь погулять с ним вечером в парке... Проверьте у него артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови. Даже проблемы сексуального плана почти всегда устраняются с помощью женщины, но только любящей.
Как считает директор НИИ урологии, главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, вицепрезидент Российского общества урологов, профессор Олег АПОЛИХИН, сегодня наиболее частые причины мужского бесплодия – воспалительные урологические заболевания предстательной железы и яичек. Однако в последнее время среди таких причин на первое место выходят эндокринные, метаболические, сосудистые нарушения, что грозит также развитием инфарктов и инсультов..
– Еще две тысячи лет назад, – напоминает Олег Аполихин, – был известен так называемый тест самурая – на наличие утренней эрекции. Если она есть, значит – самурай здоров, голова и сердце хорошо работают, реакция не подведет в бою. Эта самодиагностика актуальна и сегодня. Потому что, если утренней эрекции нет на протяжении двух недель, значит, проблема не в сексуальном, а в соматическом здоровье.
Скинуть балласт
Крайне серьезные последствия для мужского здоровья, по мнению доктора, несет проблема ожирения.
– К сожалению, в последние годы растет количество и взрослых мужчин, и мальчиков, имеющих абдоминальное ожирение, то есть по женскому типу, когда жир откладывается в области груди, живота, бедер. Беда в том, что излишние жировые отложения – это не просто эстетически непривлекательный балласт, а мощный эндокринный орган, который превращает мужской половой гормон тестостерон в женский – эстрадиол, – говорит он – На фоне изменения гормонального баланса снижается количество и качество спермы, падает способность к зачатию.
Так что, готовясь стать отцом, надо поменять образ жизни. Мужчинам необходима физическая нагрузка, убеждает доктор и предупреждает, что рыхлый мужчина, кроме всего прочего, имеет все шансы умереть от инфаркта или инсульта.
– В первую очередь мужчина должен сам задаться вопросом: почему в сорок лет у меня есть лишний вес, повышенное давление и уровень холестерина. Пройти обследования у уролога, терапевта, получить рекомендации по изменению образа жизни, – говорит Олег Аполихин.
Благо, сегодня во многих лечебных учреждениях предлагают профилактическую программу, которую условно можно назвать «Мужское здоровье и долголетие», позволяющую оценить потенциальные риски мужского здоровья и предложить пути их снижения.
По материалам «АиФ Здоровье». Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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