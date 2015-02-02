Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцев предостерегают от поездок в Китай без прививок
В случае невозможности проведения иммунизации Роспотребнадзор советует воздержаться от поездки
Роспотребнадзор РФ рекомендовал россиянам за несколько недель до поездки в Китай или Индию, где бушует птичий и свиной грипп, делать прививки, пишет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сайт ведомства.
"Роспотребнадзор рекомендует лицам, не привитым против гриппа в текущем эпидемическом сезоне, при планировании посещения Индии и Китая за три-четыре недели до поездки сделать прививку против этого заболевания, а в случае невозможности проведения иммунизации - воздержаться от поездки", - советуют в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, в Китае зарегистрировано 520 случаев инфицирования людей вирусом гриппа птиц A"H7N9", 178 из которых закончились летальными исходами. Большинство пациентов имели контакты с живой птицей.
В южно-китайской провинции Гуандун число заболевших птичьим гриппом H7N9 с начала этого года увеличилось до 30 человек. Из-за угрозы распространения заболевания в ряде городов Китая ограничена торговля птицей.
В Индии с начала года зарегистрировано 195 случаев заболеваний и 17 случаев смерти, вызванных вирусом гриппа А/H1N1pdm (свиной грипп). В том числе около 30 случаев заболеваний выявлено в столице - Нью-Дели.
В 2014 году в Индии, только по официальным данным, свиным гриппом заразились 937 и умерли 218 человек.
"В состав вакцин против гриппа, используемых для профилактики этого заболевания в мире, с 2010 года входит компонент, обеспечивающий защиту от вируса А/H1N1pdm, однако иммунизация населения против гриппа в Индии не проводится", - отмечается в сообщении.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- В Минздраве РФ заявили о том, что россияне могут жить до 120 лет
- Стоимость медицинского образования выросла в два раза
- Гороскоп здоровья на июнь 2018 года
- Аллергия на прививки: что нужно знать родителям
- Россиян будут прививать от ветрянки и кишечного гриппа
- Мигрень может стать причиной опасных сердечно-сосудистых заболеваний
- Мигрень: предотвратить и обезвредить
- Перезапустить сердце сможет каждый
- В России объявлен фотоконкурс "Моя поликлиника (мой ФАП)"
- Скворцова: Период детства будет продолжаться до 30 лет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой