Приморцев предостерегают от поездок в Китай без прививок

В случае невозможности проведения иммунизации Роспотребнадзор советует воздержаться от поездки

Роспотребнадзор РФ рекомендовал россиянам за несколько недель до поездки в Китай или Индию, где бушует птичий и свиной грипп, делать прививки, пишет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сайт ведомства.

"Роспотребнадзор рекомендует лицам, не привитым против гриппа в текущем эпидемическом сезоне, при планировании посещения Индии и Китая за три-четыре недели до поездки сделать прививку против этого заболевания, а в случае невозможности проведения иммунизации - воздержаться от поездки", - советуют в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в Китае зарегистрировано 520 случаев инфицирования людей вирусом гриппа птиц A"H7N9", 178 из которых закончились летальными исходами. Большинство пациентов имели контакты с живой птицей.

В южно-китайской провинции Гуандун число заболевших птичьим гриппом H7N9 с начала этого года увеличилось до 30 человек. Из-за угрозы распространения заболевания в ряде городов Китая ограничена торговля птицей.

В Индии с начала года зарегистрировано 195 случаев заболеваний и 17 случаев смерти, вызванных вирусом гриппа А/H1N1pdm (свиной грипп). В том числе около 30 случаев заболеваний выявлено в столице - Нью-Дели.

В 2014 году в Индии, только по официальным данным, свиным гриппом заразились 937 и умерли 218 человек.

"В состав вакцин против гриппа, используемых для профилактики этого заболевания в мире, с 2010 года входит компонент, обеспечивающий защиту от вируса А/H1N1pdm, однако иммунизация населения против гриппа в Индии не проводится", - отмечается в сообщении.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.