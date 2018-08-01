Девы, приступайте к водным процедурам!

Гороскоп здоровья на август

Последний месяц лета станет жарким и интересным для всех. Особенно если предыдущие месяцы были рутинными и скучными, совсем не такими, как вам хотелось бы. Август может принести в вашу жизнь радикальные изменения при условии, если вы не станете противиться собственным чувствам и мечтам, пишет «Журнал Здоровья» со ссылкой на moigoroskop.org. А о том, на что стоит обратить внимание каждому представителю знака Зодиака в плане здоровья, рассказывает сайт smartwebsite.ru.

ОВЕН

В августе Овен восприимчив к инфекциям, заразным заболеваниям. Поэтому лучше держаться подальше от большого скопления народа, а также от людей, которые явно нездоровы. Одно дело - ангина, а совсем другое, краснуха или ветрянка, тем более во взрослом возрасте. В августе Овнам следует поберечь руки, кисти, потому что в этом месяце они наиболее подвержены бытовым травмам: ожоги, порезы, занозы. Старайтесь быть аккуратнее. Также можно отметить вашу впечатлительность в этом месяце. Вы можете попасть под влияние другого человека, стать зависимыми от его советов.

ТЕЛЕЦ

Основная проблема августа у Тельца - это отложение солей. Если это только начало, вас могут только немного беспокоить суставы. Если же вы болеете давно, на это время может прийтись обострение. Аналогично, если у вас выражен астматический компонент. В этом месяце следует быть внимательнее, иметь при себе препараты, которые могут снять симптомы, приступ. Остальные Тельцы ограничатся кашлем и насморком - влияние перепадов температур или же ночных купаний. Повышен травматизм, могут быть не только ушибы и вывихи, но и трещины, переломы. Вероятнее всего, в области рук, плеч.

БЛИЗНЕЦЫ

В августе у Близнецов могут нарушиться какие-то функции пищеварения или же ваш желудок откажется воспринимать определенные продукты. Попробуйте не просто ограничить себя в еде, а день поголодать, посидеть на воде, очистить организм - ситуация станет получше. Если у вас есть проблемы со щитовидной железой, в этом месяце она может начать давать определенные симптомы. Вернее, именно сейчас вы их не только заметите, но и осознаете. На прием к врачу отправляйтесь как можно скорее. Будет правильно не только сдать анализы, но сделать УЗИ.

РАК

В августе у вас могут обостриться проблемы с глазами. Если зрение неважное - оно может еще «подуупасть», есть предрасположенность к конъюнктивитам, повышенная восприимчивость к разнообразным инфекциям. В августе Ракам следует поберечь горло и зубы - перепады температур отразятся на них не лучшим образом. У зубов повысится чувствительность, может начаться разрушение эмали. Месяц неблагоприятен для серьезных косметических процедур, особенно связанных с лицом или волосами. Ограничьтесь какими-то щадящими вариантами.

ЛЕВ

В августе Львам следует уделить внимание состоянию своей сердечно-сосудистой системы. Миф о холестерине в вашем случае может стать тяжелой реальностью, поэтому следует принимать профилактические меры с целью очищения стенок сосудов. Кстати, это положительно отразится и на вашем давлении, оно нормализуется. Берегите спину, в это время ее мышцы не слишком эластичные, поэтому можете что-то сорвать или потянуть. Причем последствия, неприятные ощущения могут сохраняться довольно долго. Правда, это относится к тому варианту, когда вы решите, что само пройдет.

ДЕВА

В августе Дева может проявлять чувствительность к разнообразным метеорологическим происшествиям, перепадам погоды. Есть предрасположенность к малокровию, так что следует принимать препараты, которые смогут нормализовать ситуацию. Кстати, именно это может послужить причиной того, что у вас вдруг начнет кружиться голова или же вы можете упасть в обморок. Из упражнений предпочтите плавание. Вам вообще будут полезны водные процедуры. Из продуктов подойдут дрожжи, блюда, которые приготовлены на их основе. А также морепродукты, рыба - в разных видах и обработках - и отруби.

ВЕСЫ

Костная ткань в это время становится более хрупкой, но вы при этом станете более энергичны в августе. Чтобы это использовать, вам следует заняться спортом, причем каким-то динамичным - с бегом, прыжками, может быть, драками. Но при этом быть осторожнее, чтобы не травмироваться сверх всякой меры. Причем обратите внимание, что ваш болевой порог как раз сейчас повысится, а значит, вы будете легче переносить боль и степень серьезности травмы можете сразу не осознать. Также в августе у Весов могут возникнуть проблемы с носом и сопутствующими органами: носоглоткой, гайморовыми пазухами.

СКОРПИОН

В августе Скорпион будет склонен к отравлениям. Причины могут быть в недостаточно хорошей работе печени или кишечника. В результате желчь может попасть в желудок или же будут длительные кишечные спазмы. В августе Скорпионам нужно беречь уши, особенно в процессе купания и после него. Несмотря на то что лето, вы можете заболеть отитом. К тому же могут возникнуть проблемы со слухом из-за каких-то воспалительных процессов. Зато, если вы предрасположены к аллергии, сможете успешно с ней бороться. Например, вовремя принять меры и достаточно быстро прийти в себя.

СТРЕЛЕЦ

Приключения сексуального характера могут закончиться не лучшим образом для Стрельца в августе. Во-первых, травмами (потому что место может быть не самым подходящим, да и выяснение отношений не исключено), во-вторых, венерическими заболеваниями, в-третьих, какими-то обострениями болезней, связанными с половыми органами, - у вас может возникнуть своеобразная реакция. В августе Стрельцы будут чувствовать перепады настроения, в принципе, с этим и будет связан основной дискомфорт на физическом уровне: что-то станет тянуть, колоть, а что именно - так, скорее всего, и не выясните. Может, и показалось.

КОЗЕРОГ

В августе Козерогам противопоказано длительное плавание. Это может не лучшим образом отразиться на ваших ногах: мышцах, сухожилиях. Возможны боли, судороги и что-то связанное с плохой подвижностью суставов. Так что не усердствуйте и делайте перерывы. Кстати, в августе Козерогам лучше находиться в местах, где температура средняя, то есть не очень жарко. В противном случае могут обостриться хронические заболевания, которые, по идее, на такой жаре вообще проявиться не могли. Например, кашель или насморк. У вас может возникнуть что-то вроде аллергии на продукт, которым вы регулярно питаетесь. Это ваша внутренняя проблема, не лучшим образом работает печень (из-за зашлакованности), поэтому и идет такая симптоматика.

ВОДОЛЕЙ

В августе симптомы Водолеев будут носить скорее соматический характер, поэтому не следует уделять им повышенного внимания. Месяц подойдет для того, чтобы заниматься профилактикой пародонтоза, да и вообще общего состояния зубов и десен. Также будет успешной работа с волосами, борьба с их выпадением. Если вам предлагают оперативное вмешательство, скорее всего, оно действительно нужно, поэтому не следует относиться к этому с предубеждением. Но вот что действительно важно, так это профессионализм врача. Поэтому можете потянуть время, прежде чем найдете кого-то подходящего.

РЫБЫ

В августе двигательные функции Рыб по какой-то причине могут быть ограничены. Если это требование врачей - подчинитесь. Правда, только на этот месяц. Вообще, ваши мышцы требуют дополнительной нагрузки, иначе у вас будут частые спазмы и судороги. Не хватает двигательной активности. Поэтому даже если есть какие-то противопоказания, занимайтесь теми мышцами, которые можно нагружать. Состояние вашей кожи в этом месяце оставляет желать лучшего. Хотя это может быть результатом и внешнего воздействия (какой-то инфекции), но без внутренних проблем не обошлось - у вас могут образоваться нарывы, фурункулы.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.