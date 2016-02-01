www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Должников оставят без бесплатной медпомощи

01 Февраля 2016, 16:16 | В России

Минфин РФ подготовил план мероприятий по наполнению бюджета и повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью. Меры, подразумевающие запрет на использование госуслуг, направлены в том числе и на обычных граждан: дело может дойти даже до ограничения получения бесплатной медицинской помощи. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Помимо записи к врачу, должникам могут запретить такие процедуры, как получение загранпаспорта и регистрация автомобиля, - это самые популярные госуслуги, по данным портала gosuslugi.ru. Соответствующий план Минфин направил на рассмотрение в правительство.

Штраф, как пояснили в ведомстве, возможно, будет в принудительном порядке вычтен из зарплаты должника. Также неплательщиков могут отправить на обязательные работы или подвергнуть административному аресту. Кроме того, должников могут отстранить от должности или ведения бизнеса. Детали новой меры, по замыслу Минюста и МВД, должны быть разработаны к июню 2016 года.

Отметим, что для того чтобы ввести в действие меры против должников касающиеся оказания медпомощи, следует внести поправки в 41-ю статью Конституции РФ, в которой сказано, что «каждый гражданин имеет право на медицинскую помощь».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: должник  медпомощь  минфин 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј19:41, 01.02.2016#

    Такого бреда ещё не видел. Не можешь платить кредит значит тебя не будут лечить? По моему это агония нашего любимого правительства. . .

  • Ленин В.И.07:16, 04.02.2016#

    Верхи не могут низы не хотят. ?!!

  • End23:30, 04.02.2016#

    Ну а как вы думали всякое мурло на выборах поддерживать

  • Псевдоним23:40, 04.02.2016#

    Что, взять с мертвого? Так уже бандосы не работают давно. Походу там застой из девяностых. . . . . .

  • Псевдоним23:46, 04.02.2016#

    Все логично, только с мед. помощью перебор. Не можешь платить иди работай. не хочешь или работаешь за Зп в конверте, иди в Сибирь лес валить до выплаты долга.

  • Псевдоним201:09, 07.02.2016#

    Скорее всего ни кто не будет лишать лечения просто нельзя будет записаться ко врачу ч/з госуслуги. Журналисты как всегда раздувают.

  • Псевдоним00:48, 05.02.2016#

    Спаса со стены под рубаху снял, хату подпалил да обрез достал. . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru