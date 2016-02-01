Должников оставят без бесплатной медпомощи

Минфин РФ подготовил план мероприятий по наполнению бюджета и повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью. Меры, подразумевающие запрет на использование госуслуг, направлены в том числе и на обычных граждан: дело может дойти даже до ограничения получения бесплатной медицинской помощи. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Помимо записи к врачу, должникам могут запретить такие процедуры, как получение загранпаспорта и регистрация автомобиля, - это самые популярные госуслуги, по данным портала gosuslugi.ru. Соответствующий план Минфин направил на рассмотрение в правительство.

Штраф, как пояснили в ведомстве, возможно, будет в принудительном порядке вычтен из зарплаты должника. Также неплательщиков могут отправить на обязательные работы или подвергнуть административному аресту. Кроме того, должников могут отстранить от должности или ведения бизнеса. Детали новой меры, по замыслу Минюста и МВД, должны быть разработаны к июню 2016 года.

Отметим, что для того чтобы ввести в действие меры против должников касающиеся оказания медпомощи, следует внести поправки в 41-ю статью Конституции РФ, в которой сказано, что «каждый гражданин имеет право на медицинскую помощь».