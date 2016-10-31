www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 59.74 р.
EUR: 68.68 р. 10 CNY: 92.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Раскрыт секрет бессмертия

31 Октября 2016, 16:39 | В мире

Коллектив ученых после проведения новых исследований сумел найти ген, исключение которого из ДНК живых организмов может увеличить продолжительность жизни на 60 процентов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на профильное издание Cell Metabolism.

При помощи деактивации в Saccharomyces cerevisiae гена LOS1 специалисты смогли определить, что жизнь биологических организмов можно дополнительно удлинить на 60 процентов. Ученым удалось получить 4 698 модифицированных дрожжей с новой структурой генетического кода.

По словам исследователей, на продолжительность жизни живых организмов оказывают воздействие 238 генов. В рамках своих наблюдений ученые руководствовались репликаторным периодом, то есть промежутком времени, когда материнская клетка по-прежнему сохраняет способность к делению.

Эксперты ожидают, что результаты этой сенсационной научной работы помогут установить главные генетические факторы, влияющие на продолжительность жизни биологических организмов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: жизнь  днк  бессмертие 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru