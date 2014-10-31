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Французы создали таблетку от СПИДа
Французские ученые создали таблетку, способную уберечь от СПИДа. Ее необходимо принимать непосредственно во время полового акта. Эффективность препарата – 90%, сообщили медики.
Разработку уже назвали “большим прорывом в борьбе с ВИЧ-инфекцией”, а сами ученые заявляют, что им удалось добиться “значительного снижения” риска заражения, пишет Independent.
Фонды по борьбе со СПИДом уже популяризируют данный препарат, применение которого может значительно снизить расходы на здравоохранение в вопросах профилактики ВИЧ.
Пресс-секретарь Американского фонда по борьбе со СПИДом Юзеф Азад заявил, что “результаты испытаний препарата продемонстрировали очевидную эффективность”.
Около 34 млн человек являются носителями ВИЧ-инфекции. Наибольшее количество зараженных в Африке: Эфиопии, Нигерии, Замбии, ЮАР и Зимбабве. Россия относится к 4-й группе стран, в которых распространен вирус, – после стран Латинской Америки и Центральной и Южной Азии.
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