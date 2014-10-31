Французы создали таблетку от СПИДа

Французские ученые создали таблетку, способную уберечь от СПИДа. Ее необходимо принимать непосредственно во время полового акта. Эффективность препарата – 90%, сообщили медики.

Разработку уже назвали “большим прорывом в борьбе с ВИЧ-инфекцией”, а сами ученые заявляют, что им удалось добиться “значительного снижения” риска заражения, пишет Independent.

Фонды по борьбе со СПИДом уже популяризируют данный препарат, применение которого может значительно снизить расходы на здравоохранение в вопросах профилактики ВИЧ.

Пресс-секретарь Американского фонда по борьбе со СПИДом Юзеф Азад заявил, что “результаты испытаний препарата продемонстрировали очевидную эффективность”.

Около 34 млн человек являются носителями ВИЧ-инфекции. Наибольшее количество зараженных в Африке: Эфиопии, Нигерии, Замбии, ЮАР и Зимбабве. Россия относится к 4-й группе стран, в которых распространен вирус, – после стран Латинской Америки и Центральной и Южной Азии.

ZRPRESS.RU, Владивосток.