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Деньги являются главной причиной стресса в мире

30 Ноября 2015, 18:00 | В мире

Ученые провели очередной эксперимент и сообщили, что именно деньги, а точнее их отсутствие или недостаточное количество, являются главной причиной появления стрессовых ситуаций среди жителей всей планеты. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.

Специалисты, которые представляют организацию GfK, провели онлайн-опрос около 27 000 жителей, представляющих 22 государства из разных уголков нашей планеты. Эксперимент организовали, чтобы выяснить основные факторы, которые влияют на беспокойность и тревожность человека.

На первом месте среди всех причин психологического дискомфорта являются деньги. Их нехватка или отсутствие не дает человеку нормально жить и значительно влияет на самочувствие, сон. Необеспеченные люди постоянно заняты вопросами, как заработать много денег и обеспечить свою жизнь и жизнь своей семьи. Доля таких граждан составляет 29% среди всех опрошенных.

27% респондентов считают, что причиной их стресса является неудовлетворенность своей жизнью, неспособность повлиять на эту ситуацию, в результате чего человек постоянно грызет себя изнутри.

На третьем месте оказалась нехватка здорового сна. Люди работают много, чтобы обеспечить свою жизнь, при этом жертвует так необходимым для их здоровья полноценным отдыхом.

В странах Латинской Америки многие респонденты боятся в любой момент стать жертвами преступников. В Японии и Германии живут самые спокойные люди. Французы же больше всего переживают о своих детках.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.  

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Теги: стресс  деньги 



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Комментарии

  • 36219:59, 30.11.2015#

    На деньги нужно смотреть с высока, но не нужно их терять из виду.

  • Местный01:00, 07.12.2015#

    "Их нехватка или отсутствие не дает человеку нормально жить и значительно влияет на самочувствие, сон". __________________________________________________________Да не сами деньги не дают покоя людям, а их преувеличенное значение в дурных головах. Забыли, что голыми приходим в этот мир - голыми и уходим. НаХ из-за количества этого амна так стрессовать?

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