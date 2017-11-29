Психологические травмы могут передаваться через поколения

Дочери женщин, подвергнутых детской травме, подвергаются повышенному риску серьезных психических расстройств, об этом говорится в новом исследовании.

Исследователи изучили 46 877 финских детей, которые были эвакуированы в Швецию во время Второй мировой войны, между 1940 и 1944 годами. Они отслеживали состояние здоровья их 93,391 ребенка, родившихся в период с 1950 по 2010 год.

Исследование, проведенное в JAMA Psychiatry, показало, что девочки, родившиеся у женщин, которые были эвакуированы в Швецию, были в два раза чаще госпитализированы с психиатрическими заболеваниям, по сравнению с их кузинами, которые не были эвакуированы, и более чем в четыре раза чаще впадали в депрессию или имели биполярное расстройство.

Но среди сыновей не было никакого эффекта, и никакого эффекта у детей обоих полов, рожденных от отцов, которые были эвакуированы.

Наиболее очевидным объяснением было бы то, что девочки унаследовали свои психические заболевания от своих матерей, но исследователи контролировали психиатрическое состояние родителей и не обнаружили психологических расстройств.

Ведущий автор Торстен Сантавирта, доцент экономики Университета Упсалы, сказал, что возможно, что травматические события вызывают изменения в продуцировании генов, которые затем могут быть унаследованы, но у исследователей нет доступа к генетической информации.

«Самым важным выводом является то, что детскую травму можно передать потомству, - сказал доктор Сантавирта, - и исследовательский интерес здесь состоит в том, что эти травмы специфичны для пола родителя и ребенка».

По материалам New York Times, подготовила Надежда ДЯДЕНКО.

"Журнал здоровья".