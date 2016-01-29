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Вождение автомобиля помогает избежать старческого слабоумия
Управление автомобилем помогает предотвращать развитие деменции. Согласно выводам ученых, вождение снижает риск ухудшения когнитивных функций благодаря тому, что требует от водителя бдительности, а также дарит ему ощущение самоконтроля, личной свободы и независимости. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Journal of the American Geriatrics Society.
Кроме того, использование автомобиля позволяет многим пенсионерам, испытывающим проблемы с общественным транспортом, вести более активный образ жизни.
Пожилые автомобилисты получают от вождения пользу сравнимую с решением кроссвордов и изучением иностранных языков.
Исследователи также обнаружили, что когда пожилые автомобилисты вынуждены отказываться от вождения, состояние их психического и физического здоровья ухудшается, что может приводить к депрессии.
К сожалению, в силу возраста люди почти неизбежно сталкиваются с необходимостью прекращения управления автомобилем, отмечают исследователи. И когда это время приходит, важно принять во внимание все негативные последствия такого шага для здоровья и составить индивидуальный план, позволяющий сохранить мобильность и социальные функции.
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