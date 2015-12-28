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Тягу к сладкому и алкоголю вызывает один и тот же гормон

28 Декабря 2015, 13:20 | В мире

Американские ученые нашли возможное объяснение тому, почему некоторые люди ощущают необъяснимую тягу к сладкому. Предположительно, все дело в гормоне FGF21, который вырабатывается в печени - он управляет нашим желанием есть сахар. По мнению исследователей, с его помощью печень "дирижирует" работой "центра вкуса" в мозге. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.

О существовании гормона FGF21 известно давно, однако до сих пор ученые полагали, что он отвечает не за тягу к сладкому, а за то, как организм реагирует на инсулин, "подготавливая" его к притоку глюкозы и других нутриентов.

Исследователи провели эксперименты на мышах и макаках-резусах и выяснили, что молекулы FGF21 с кровотоком попадают в мозг и начинают влиять на работу гипоталамуса (он считается "пищевым центром" мозга). Гормон воздействует на рецепторы, отвечающие исключительно за поедание сладкой пищи, заставляя их считать, что организм получил достаточно сахара.

В ходе экспериментов ученые решили проверить, что будет, если в организме не будет вырабатываться гормон или, наоборот, появится его избыток. В результате в первом случае животные не могли остановиться, поедая сладости, а во втором - с введением даже небольшого количества FGF21 у них начисто пропадала тягу к сладкому.

По словам ученых, гормон влияет похожим образом и на тягу к спиртному, что позволяет в принципе использовать данное вещество для борьбы с ожирением, алкоголизмом и диабетом. Однако сначала нужно оценить все возможные побочные эффекты, прежде чем пытаться использовать открытие в медицинских целях, подчеркивают исследователи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: алкоголь  макака  гормон  сладкое  мышь  сахар  печень 



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