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Необычный препарат, возможно, сделает людей бессмертными
Вечная жизнь в теории возможна, убеждены сотрудники Университета Южного Уэльса. Они разработали уникальные омолаживающие таблетки, заставляющие отдельные клетки тела и целые органы регенерироваться, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на «Свободную Прессу». Помимо омоложения, внешнего и внутреннего, средство обещает поставить на ноги парализованных людей.
В основе средства лежит молекула никотинамидадениндинуклеотида (NAD). Сообщается, что один из участников группы разработчиков, профессор Гарвардского университета Дэвид Синклер, уже испытал действие средства. По его собственным словам, ему удалось помолодеть на 24 года. В ближайшие два года должны пройти полноценные клинические испытания.
Некоторые же верят в силу крионики. Деннис Ковальски, президент Института крионики (криогенная заморозка), считает, что в перспективе ученые смогут воскрешать людей, ранее замороженных. Причем вернувшиеся к жизни люди будут намного моложе, чем их фактический возраст. И помогут им в этом стволовые клетки.
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