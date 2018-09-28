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Ученые в шаге от победы над вирусом герпеса

28 Сентября 2018, 11:08 | В мире

Ученые из Университета Калифорнии, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на РИА Новости, сделали шаг к победе над вирусом герпеса. Они выявили один из механизмов, используемых вирусом для размножения в теле человека. Оказывается, ключевой белок вируса распадается через пару часов после попадания в клетку, а новые копии вируса формируются на протяжении нескольких дней.

Специалисты выяснили это, использовав в эксперименте родственника вируса герпеса ­ цитомегаловирус. Было установлено: преодолевать иммунные защитные системы вирусу удается с помощью белка pp71. Его вирус вводит в заражаемую клетку вместе с копией генетического материала. Белок блокирует работу нескольких десятков ферментов, разрушающих инородную ДНК, и мешает клетке убить себя для купирования инфекции.

При этом клетка, показали наблюдения, продолжает синтезировать новые вирусные частицы после того, как все молекулы pp71 распадаются. Более детальный анализ установил: pp71 не только блокирует работу клеточных систем защиты, но заставляет клетку синтезировать молекулы еще одного вирусного белка ­ IE1. Белок pp71 помогает IE1 инициировать цепную реакцию, превращающую клетку в «вечный двигатель», производящий новые вирусные частицы.

Исследователи смогли поменять структуру IE1 таким образом, что его молекулы начали распадаться намного быстрее. Итогом стали резкое уменьшение числа частиц, производимых клетками, и купирование инфекции.

"Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.

Автор: РИА Новости
Теги: инфекция  наука  лекарства  заболевание  лечение  профилактика  медицина  днк  исследования  здоровье  реабилитация  болезни  диагностика  врачи  здравоохранение 



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