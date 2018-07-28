Звезды социальных сетей толкают детей к вредным продуктам

Как передает BBC, если дети видят, как популярные блогеры употребляют сладкие и жирные продукты, они сами съедают на 26% больше калорий, чем обычно. По словам экспертов, молодежь очень остро реагирует на изображения в соцсетях. В связи с этим поднимаются вопросы относительно ужесточения требований к рекламе продуктов питания, пишет «Журнал Здоровья».

Эти выводы ученые сделали после анализа блогов Zoella (почти 11 миллионов подписчиков) и Alfie Deyes (боле 4,5 миллиона подписчиков). Эксперты разбили 176 детей на три группы. Детям показывали фото знаменитостей, продвигающих вредные продуты, полезные продукты или вообще объекты, не связанные с едой.

Далее детям предложили на выбор вредные и полезные продукты в качестве перекуса. Среди них были виноград, морковные палочки, шоколадки или желейные конфеты. Оказалось, после просмотра изображений знаменитостей соцсетей, продвигающих вредные продукты, дети потребляли больше калорий (448 калорий портив 357 у остальных детей).

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.