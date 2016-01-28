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Ручка-микроскоп поможет обнаружить раковые клетки
Миниатюрный микроскоп размером с ручку поможет хирургам увидеть раковые и здоровые клетки сразу во время операции, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Новое устройство, разработанное в университете Вашингтона при сотрудничестве с онкологическим центром имени Слоуна-Кеттеринга (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center), Стэнфордским университетом и неврологическим институтом Барроу (Barrow Neurological Institute), существенно облегчит жизнь хирургам, которые сегодня, чтобы определить раковые клетки, должны отправить ткани в лабораторию, пишут «Известия».
— При операции по удалению опухоли мозга некоторые зараженные клетки могут остаться и нейрохирург их не заметит без анализов. Этот прибор будет действительно первым, который позволит идентифицировать эти клетки сразу во время операции и точно определить, сколько еще можно вырезать, — сказал Надер Санаи (Nader Sanai), профессор нейрохирургии из неврологического института Барроу.
Также ручной микроскоп могут использовать врачи-стоматологи.
Процесс проверки образцов тканей, используемый в работе хирургов и стоматологов, серьезно нагружает лаборатории медучреждений. Теперь новые технологии позволят врачам немедленно обнаружить изменения на клеточном уровне, а в случае стоматологов — избежать необходимости выполнения ненужных инвазивных операций.
— Хирурги не очень хорошо знают, полностью вырезали опухоль или нет. Для этого они используют свое зрение, осязание и дооперационные изображения мозга — и чаще всего это довольно субъективно. Возможность увеличивать масштаб изображения и видеть всё на клеточном уровне во время операции поможет им точно различать опухоли и здоровые ткани и улучшить результаты лечения пациентов, — говорит Джонатан Лью (Jonathan Liu), доцент кафедры механической инженерии университета Вашингтона.
Исследователи рассчитывают начать клинические испытания устройства в начале следующего года.
В случае успеха карманный микроскоп будет представлять собой самое совершенное устройство подобного рода, способное доставлять изображение на более высоких скоростях без ущерба для качества изображения.
— Микроскопы, которые были разработаны в течение последних нескольких десятилетий, являются дорогими и всё еще довольно габаритные, размером с фен или с небольшую стоматологическую рентгеновскую установку. Таким образом, есть необходимость создания более миниатюрных микроскопов, — сказал Милинд Раджадхакша (Milind Rajadhyaksha), член преподавательского состава в дерматологической службе онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга.
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