Сингапур: медицинское направление для всех

От лучших врачей до современной инфраструктуры. Множество причин, сделавших Сингапур популярным направлением для лечения пациентов, выезжающих c медицинскими целями за рубеж

Если вы или те, кого вы любите, нуждаетесь в специализированной медицинской помощи, единственное, о чем вы способны думать, - это о результативное лечение и выздоровление. И если медицинские учреждения в вашей стране не способны помочь при ваших проблемах, то вам, возможно, потребуется отправиться на лечение за рубеж, пишет газета "Золотой Рог".

Несмотря на высокую конкуренцию, Сингапур быстро стал одним из самых популярных направлений медицинского туризма в регионе. Есть множество причин, которые привлекают иностранных пациентов в Сингапур.

Медицинские учреждения мирового класса и официально подтвержденные клинические результаты

Когда вы выбираетесь в лечебное заведение, вы хотите быть уверены, что оно предоставляет услуги самого высокого качества. В Сингапуре есть 20 клиник и медицинских центров, аккредитованных в Joint Commission International (JCI, Объединенная международная комиссия) - основной организации, аккредитующей медучреждения в США. Есть также 11 клиник, сертифицированных Международной организацией по стандартизации (ISO), гарантирующих пациентам эффективное лечение и передовой опыт, пишет газета "Золотой Рог".

Благодаря клиникам мирового класса, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала систему здравоохранения Сингапура шестой из 191 страны мира и лучшей в Азии. В годовом отчете International Institute for Management Development’s World Competitiveness (Международного института менеджмента развития мировой конкурентоспособности) за 2010 год инфраструктура здравоохранения Сингапура также была названа лучшей не только в Азии, но и среди 55 стран мира.

Помимо прекрасной инфраструктуры, сильной стороной Сингапура является безопасность. Например, в Сингапуре одна из самых безопасных в мире процедура переливания крови. Сингапурский Centre for Transfusion Medicine (Центр трансфузионной медицины) имеет репутацию в мире по обеспечению безопасности крови и управлению службами переливания крови и считается партнером ВОЗ.

Ясно, что на столь благодатной почве многие сингапурские врачи получили признание как ведущие специалисты в своих областях, они проходили подготовку в лучших центрах мира. Пациенты в Сингапуре могут быть уверены в качестве лечения и отличных результатах, превосходящих международные стандарты.

Современные технологии

Сингапур является медицинским центром региона и международным центром клинических исследований и разработок, здесь расположены многие международные научно-исследовательские институты и региональные штаб-квартиры фармацевтических компаний, что открывает доступ докторам и клиникам к новейшим технологиям и стимулирует врачей к использованию новаторских хирургических методов. Вот лишь некоторые из новаторских решений, которые были созданы в Сингапуре.

- Впервые в Юго-Восточной Азии. Выполнение малоинвазивных роботассистированных процессов в хирургии рака легких. На сегодняшний день успешно были проведены две такие операции, и оба пациента выздоравливают без осложнений.

- Впервые в Юго-Восточной Азии. Создана и применяется особая хирургическая технология - двухконсольный хирургический робот.

- Проведение первой в мире операции по редкой внематочной беременности с одним разрезом через пупок.

- Проведение первой в Азии комбинированной трансплантации сердца и печени.

- Одна из немногих стран в Азии, где возможна специализированная установка для пациентов с сердечной недостаточностью.

- Применяется новейший метод лечения травмы плеча.

Ваше здоровье в надежных руках

Сингапур - динамичный и мультикультурный город с отличной инфраструктурой и множеством достопримечательностей. Это одно из ведущих направлений не только для бизнеса и отдыха, но и для доступного и качественного лечения. Удобный перелет, богатый выбор вариантов размещения, множество самых разнообразных национальных и интернациональных ресторанов и высокий уровень безопасности позволят иностранным пациентам и их семьям чувствовать себя безопасно и комфортно.

Сингапур - это высокопрофессиональные врачи, получившие образование в лучших центрах по всему миру, больницы и специализированные медицинские центры, имеющие международную аккредитацию, заслуженная репутация центра медицинских конгрессов и профессиональной подготовки, быстрорастущий центр фундаментальных и клинических исследований. Сингапур зарекомендовал себя как ведущий медицинский центр Азии, обслуживая пациентов со всего мира.

Предлагая самые разные варианты лечения, от диагностики и пластической хирургии до сложнейших операций и комплексного лечения в таких областях, как кардиология, неврология, акушерство и гинекология, онкология, офтальмология, ортопедия и специализированная стоматология, Сингапур среди других медицинских направлений выделяет профессионализм и опыт врачей и медицинского персонала, гарантирующих отличное лечение для пациентов со всего мира.

Для обеспечения максимального комфорта иностранных пациентов большинство частных больниц и медицинских центров имеют отделы по работе с иностранными клиентами. Они предоставляют специализированную помощь для пациентов и их семей, начиная с получения направлений и записи к врачам до бронирования перелета и проживания в Сингапуре. В Сингапуре пациентов ждет квалифицированная медицинская помощь в безопасности и комфорте, в условиях полной политической стабильности. Здесь пациенты и их семьи могут быть уверены, что их здоровье в надежных руках, пишет газета "Золотой Рог".

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Имеются противопоказания к применению и использованию, необходимо получение консультации специалистов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.