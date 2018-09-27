От чего болит голова у школьника

Защищать ребёнка от интеллектуальных перегрузок нужно и можно

Время от времени от головной боли страдают до 70% школьников. И основная причина болей - перегрузки на уроках, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на «АиФ Здоровье».

Врачи называют такую боль головной болью напряжения. Как правило, она распространяется по всей голове, сдавливая её, словно обруч.

Головная боль напряжения обусловлена долгим (хотя и незначительным) напряжением мышц головы и шеи. Появляется она нерезко и исчезает постепенно. Длиться может очень долго - днями и неделями. Физическая нагрузка такую боль не усиливает. Чтобы устранить эту боль, необходимо улучшить состояние шейного отдела позвоночника. Мануальная терапия, массаж, лечебная физкультура, плавание - всё это будет очень полезно. Важно не переутомляться и не засиживаться на одном месте. Через каждые 1-2 часа работы за компьютером следует вставать для разминки. И ещё крайне важно научиться расслабляться. Поэтому эффективнее лекарств подчас действуют психотерапия и биологическая обратная связь (особая компьютерная программа, которая учит школьника правильно дышать, расслаблять мышцы). А ещё важно поработать над характером и поведением. Для детей и подростков, склонных к головной боли напряжения, вредны сильные негативные эмоции: гнев, злость. Зачастую голова начинает у них раскалываться после сильных ссор с родителями.

Печальная статистика

Повышенная нагрузка, которую испытывают школьники, - серьёзная проблема и для педагогов, и для врачей, и в первую очередь для родителей.

Взрослые нередко жалуются на нехватку времени и с ностальгией вспоминают своё беззаботное детство. На самом деле у современных школьников оно едва ли безоблачное. Так, специалисты отмечают, что одна из главных причин расстройства здоровья школьников - это так называемый стресс ограничения времени.

За последние 50 лет школьная нагрузка выросла более чем в два раза. Соответственно увеличился и объём домашних заданий. В дополнение к этому многие школьники посещают спортивные секции, музыкальную или художественную школу, различные кружки и факультативы.

В итоге, чтобы всё успеть, они вынуждены постоянно спешить, у них практически не остаётся времени, которое они могли бы посвятить отдыху или своим, не связанным с учёбой, интересам. На фоне учебного стресса растёт и количество хронических болезней. Среди них на первом месте заболевания органов дыхания и пищеварения, на втором - сердечно-сосудистые нарушения, на третьем - патологии нервной системы и опорно-двигательного аппарата. По статистике, за время обучения количество детей, имеющих хронические заболевания, возрастает в два раза.

Ещё одна проблема - психологическое давление на школьников со стороны учителей и родителей. Нередко причиной стресса становятся завышенные требования по поводу оценок, спортивных достижений, успехов в музыкальной школе…

Итоги этого неутешительны. Согласно исследованиям физиологов, у 40% учеников начальных классов имеются признаки скрытых или явных неврозов. Среди подростков этот показатель доходит до 70%. И чем более «сильная» школа, чем интенсивнее её учебная программа, тем процент выше. Так, у школьников, обучающихся в школах с углублённым изучением одного или нескольких предметов, к концу учебной недели, четверти и года существенно ухудшается работоспособность.

Сегодня ребёнок всё чаще проводит досуг не на прогулке, а перед экраном телевизора или компьютера. По подсчётам физиологов и педиатров, в младшей и средней школе дефицит активности у детей достигает 30-40%, у старшеклассников - 80%.

Нехватка движения плохо сказывается не только на физическом, но и на психологическом состоянии, ведь, бегая, прыгая, играя в подвижные игры, просто гуляя на свежем воздухе, ребёнок снимает внутреннее напряжение.

Факторы риска

Существуют признаки, указывающие на то, что ребёнок переутомлён и испытывает хроническое перенапряжение:

- Он не сосредоточен. Садясь за домашнюю работу, долго не может на ней сконцентрироваться, а учителя жалуются, что он плохо слушает на уроках, вертится.

- Вечером ребёнок долго не может заснуть, хотя может ложиться позже положенного. Днём, наоборот, чувствует сонливость.

- У ребёнка плохой аппетит, он худеет.

- Младшеклассник становится возбуждённым, а подросток раздражён и грубит, у него наблюдаются частые перепады настроения.

- У ребёнка болит голова и периодически поднимается артериальное давление.

Особенно к скачкам давления на фоне интеллектуальных перегрузок склонны девочки. Если какие-то из данных симптомов не исчезают в течение 1,5-2 недель, нужно обратиться к врачу. Он может назначить препараты, помогающие организму своевременно восстанавливаться на фоне стресса, а также повышающие умственную работоспособность.

Визит к доктору также необходим, потому что некоторые из проявлений усталости очень похожи на симптомы ряда соматических заболеваний, которые важно вовремя распознать.

Взрослым необходимо помнить: никогда не занимайтесь самолечением, строго выполняйте назначения врача - не играйте «в доктора» с вашими детьми.

Памятка родителям

Мама и папа школьника мало могут влиять на то, как в школе ведутся уроки, сколько их в расписании, насколько строго спрашивает учитель. Однако в их власти следить за тем, чтобы ребёнок избегал перегрузок дома и в свободное от школы время, а также вовремя обратиться к врачу в случае необходимости.

Следите за тем, чтобы ребёнок не проводил много времени у компьютера, если этого не требует учебный процесс. В подростковом возрасте он не должен просиживать за монитором больше полутора часов. Детям до 8 лет разрешается пробыть у компьютера около 40 минут, детям младше 7 лет - не более 20 минут в день. Если за монитором нужно сидеть, выполняя задание по учёбе, важно делать перерывы на 10 минут каждые полчаса.

Помогите сыну или дочери найти занятия по душе. Часто ребёнка грузят занятиями в музыкальной или художественной школе, а он боится признаться, что ему они не нравятся. Пообщайтесь с ребёнком, выясните, что ему интересно на самом деле, и поощряйте его творческие стремления. Но в любом случае желательно, чтобы дополнительные занятия заканчивались не позже чем в 19.00, иначе времени на отдых совсем не останется.

Следите, чтобы ребёнок соблюдал режим дня: просыпался, ел, ложился спать в одно и то же время. На сон должно уходить не менее 8-9 часов в сутки.

Всегда старайтесь оказать ребёнку поддержку. Поощряйте его успехи и не наказывайте при неудачах.

Старайтесь, чтобы ребёнок больше двигался. Если он недостаточно спортивный и не занимается в секции, выбирайтесь с ним на пикники, в походы, на экскурсии. Физическая активность, смена вида деятельности и новые впечатления будут благотворно действовать на его нервную систему.

Уделите внимание питанию ребёнка. В его меню должно быть достаточно полноценного белка (его мы получаем из нежирного мяса, рыбы, творога), сложных углеводов (содержатся в крупах, цельнозерновом хлебе), а также витаминов (черпаем из овощей, фруктов, ягод, орехов).

Детский невролог, кандидат медицинских наук Игорь Воронов:

- Постарайтесь выявить психотравмирующие ситуации в школе и дома и по возможности устранить их. Если ребёнку тяжело посещать несколько секций и кружков, возможно, от чего-то стоит отказаться. Но при этом важно чередование умственной и физической работы, поэтому занятия спортом не стоит исключать из напряжённого графика школьника. Что касается медикаментозного лечения, то в профилактике головной боли хорошо себя зарекомендовали препараты с магнием и витамином В6.

"Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.