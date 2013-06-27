www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Туризм
Распечатать

На пляжах Пхукета купание запрещено из-за "Суперлуния"

27 Июня 2013, 23:08 | В мире

На пляжах Пхукета вывешены красные предупредительные флаги, а также надписи на нескольких языках, включая русский, о том, что купание запрещено. Однако, как отмечают спасатели, многие отдыхающие беспечно игнорируют все запреты.

Так называемое суперлуние и сезон муссонов сделали пляжи популярного тайского курорта Пхукет крайне опасными для туристов.

«В это время года на острове наблюдается очень сильное отливное течение, и туристам следует быть крайне осторожными во время купания. Волна огромной силы просто уносит человека в море, и с ней крайне сложно справиться», – подчеркнул заведующий консульским отделом посольства РФ в Королевстве Таиланд Андрей Дворников, пишет ИТАР-ТАСС.

На прошлой неделе купание на Пхукете трагически закончилось для двух россиян. 20 июня утонул 28-летний турист из Комсомольска-на-Амуре. По свидетельствам очевидцев, он находился близко к берегу, но не смог выплыть, оказавшись во власти сильнейшего потока.

23 июня на пляже Карон произошел аналогичный случай. Пострадал 31-летний турист из Сахалинской области. Спасателям удалось достать его из воды. В состоянии комы он был доставлен в местную больницу.

Ситуацию с отливным течением в этом году, как считают местные жители, усугубляет так называемое суперлуние. В ночь с 22 на 23 июня естественный спутник максимально приблизился к Земле.

«Луна сейчас слишком близко. Эффект «суперлуния» вместе с сезоном муссонов в разы усилили течение. Купание стало просто опасным», – считает президент Клуба спасателей Пхукета Пратчаут Чауан, пишет РИА "Новый Регион".



 

Автор: РИА "Новый регион"
Теги: Пхукет  туризм 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним00:06, 28.06.2013#

    Так купаются на пляжах только русские долбдятлы, все остальные ходят по берегу.

  • Псевдоним23:43, 28.06.2013#

    Купался там и буду купаться, раз уж приехал! А кто боиться пусть ходит по берегу.

  • 36200:10, 29.06.2013#

    Купайся, пусть вода тебе будет пухом.

  • Петр10:16, 29.06.2013#

    Аминь

  • Псевдоним23:59, 28.06.2013#

    пить меньше надо и плавать нормально научиться

  • Псевдоним00:29, 29.06.2013#

    попробуй выгрести в горной речке, тогда поймешь, что такое отливная вона. дятел

  • Псевдоним01:04, 29.06.2013#

    при отливной волне надо плыть не против, а в бок, перпендикулярно течению.

  • Псевдоним10:42, 29.06.2013#

    ну плыви перпендикулярно, когда от берега идет отжим, так и будешь вдоль берега барахтаться.

  • Псевдоним00:27, 29.06.2013#

    Всем комментаторам. Послушайте опытного моряка. На Пхукете как и во многих местах возникают риповые (отбойные) течения. Особенно во время отливов. Надо знать, где это течение, его видно, да и сами вы почувствуете. Чтобы выплыть - необходимо плыть паралельно берегу, затем, выйдя из потока, с помощью волн, плывите к берегу. Проверено много раз, помогает. На Пхукете бываю часто. Знаю, где есть отливные потоки. Там тайцы обычно ставят красные флаги. Не пренебрегайте - они знают, где опасность лучше вас. Если выпили - лучше ходите по берегу.

  • 36211:59, 29.06.2013#

    У берега на глубине 1 м. -1. 5м. прибой сбивает тебя с ног, а нижнее отливное течение не дает встать на ноги, потом долбодятлы нажираются воды и полный Аминь. Специально для русских стоят красные флаги.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru