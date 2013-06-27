На пляжах Пхукета купание запрещено из-за "Суперлуния"

На пляжах Пхукета вывешены красные предупредительные флаги, а также надписи на нескольких языках, включая русский, о том, что купание запрещено. Однако, как отмечают спасатели, многие отдыхающие беспечно игнорируют все запреты.

Так называемое суперлуние и сезон муссонов сделали пляжи популярного тайского курорта Пхукет крайне опасными для туристов.



«В это время года на острове наблюдается очень сильное отливное течение, и туристам следует быть крайне осторожными во время купания. Волна огромной силы просто уносит человека в море, и с ней крайне сложно справиться», – подчеркнул заведующий консульским отделом посольства РФ в Королевстве Таиланд Андрей Дворников, пишет ИТАР-ТАСС.



На прошлой неделе купание на Пхукете трагически закончилось для двух россиян. 20 июня утонул 28-летний турист из Комсомольска-на-Амуре. По свидетельствам очевидцев, он находился близко к берегу, но не смог выплыть, оказавшись во власти сильнейшего потока.



23 июня на пляже Карон произошел аналогичный случай. Пострадал 31-летний турист из Сахалинской области. Спасателям удалось достать его из воды. В состоянии комы он был доставлен в местную больницу.



Ситуацию с отливным течением в этом году, как считают местные жители, усугубляет так называемое суперлуние. В ночь с 22 на 23 июня естественный спутник максимально приблизился к Земле.



«Луна сейчас слишком близко. Эффект «суперлуния» вместе с сезоном муссонов в разы усилили течение. Купание стало просто опасным», – считает президент Клуба спасателей Пхукета Пратчаут Чауан, пишет РИА "Новый Регион".







