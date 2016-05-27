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Ученые готовы воскрешать мертвых

27 Мая 2016, 19:20 | В мире

Ученые всерьез взялись за попытку регенерации мозга людей, переживших клиническую смерть, то есть официально признанных умершими, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Если эксперимент удастся, он может перевернуть представление о смерти как о необратимом процессе.

В проекте ReAnima участвуют две биотехнологические компании - американская Bioquark Inc. и индийская Revita Life Sciences. Они получили разрешение от властей обеих стран на исследования возможностей активизации центральной нервной системы пациентов, признанных клинически мертвыми в результате черепно-мозговой травмы, пишет "Утро.Ru" со ссылкой на ВВС.

Сейчас ведется отбор 20 человек с диагностированной смертью мозга, находящихся в коме и поддерживаемых аппаратами искусственного жизнеобеспечения. Не секрет, что организм человека, у которого врачи в случае отсутствии электрической мозговой деятельности и остановки дыхания констатируют смерть мозга, при поддержке извне может долго оставаться биологически живым. У таких пациентов может долго искусственно поддерживаться кровообращение, переваривание пищи, рост и регенерация тканей, у них имеются сексуальные функции, они даже могут выносить и родить ребенка.

Для реанимации их мозга в него предполагается вводить стволовые клетки и пептиды - короткие белки, передающие биологическую информацию от одной клетки к другой. Помимо этого, для запуска естественных процессов восстановления организма будут использованы транскраниальная лазерная терапия и электронейростимуляция верхних конечностей - методы, применяемые для лечения инсульта, мигрени, а также болезни Паркинсона и уже доказавшие свою эффективность в случае с пациентами, находящимися в коме.

Ученые будут внимательно отслеживать пульс, уровень насыщения кислородом крови, давление и дыхание пациентов в течение нескольких месяцев. За это время они надеются добиться желаемого результата, к которому должна привести реанимация тканей между черепом и поверхностью мозга.

По словам исполнительного директора Bioquark Inc., профессора Айры Пастора, это первое подобное начинание и следующая ступень в понимании того, что мы называем смертью.

Ученые убеждены, что стволовые клетки способны стереть старую информацию и вдохнуть новую жизнь, аналогично тому, как это происходит, к примеру, в случае со способными к регенерации конечностей земноводными, в частности с саламандрами. Больше того, некоторые рыбы могут восстанавливать, регенерировать и перестраивать существенные участки своего мозга и мозгового ствола после получения смертельной травмы. Этот процесс исследователи попытаются запустить и у людей.

Как заявил президент и глава научного подразделения Bioquark Inc., профессор Сергей Пайлиан, есть надежда, что в рамках исследования удастся лучше понять, а значит, и лечить такие явления, как кома, бодрствующая кома, дегенеративные заболевания центральной нервной системы, включая синдромы Альцгеймера и Паркинсона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: стволовые клетки  пептиды  биотехнологии  тот свет  белок  смерть мозга  воскрешение  клиническая смерть 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ19:44, 27.05.2016#

    Что то Вас на сказки потянуло. То рак почти вылечиваете, теперь мозг

  • степа я степа20:12, 27.05.2016#

    Не иначе как Гриша Грабовой снова объявился

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