Ученые готовы воскрешать мертвых

Ученые всерьез взялись за попытку регенерации мозга людей, переживших клиническую смерть, то есть официально признанных умершими, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Если эксперимент удастся, он может перевернуть представление о смерти как о необратимом процессе.

В проекте ReAnima участвуют две биотехнологические компании - американская Bioquark Inc. и индийская Revita Life Sciences. Они получили разрешение от властей обеих стран на исследования возможностей активизации центральной нервной системы пациентов, признанных клинически мертвыми в результате черепно-мозговой травмы, пишет "Утро.Ru" со ссылкой на ВВС.

Сейчас ведется отбор 20 человек с диагностированной смертью мозга, находящихся в коме и поддерживаемых аппаратами искусственного жизнеобеспечения. Не секрет, что организм человека, у которого врачи в случае отсутствии электрической мозговой деятельности и остановки дыхания констатируют смерть мозга, при поддержке извне может долго оставаться биологически живым. У таких пациентов может долго искусственно поддерживаться кровообращение, переваривание пищи, рост и регенерация тканей, у них имеются сексуальные функции, они даже могут выносить и родить ребенка.

Для реанимации их мозга в него предполагается вводить стволовые клетки и пептиды - короткие белки, передающие биологическую информацию от одной клетки к другой. Помимо этого, для запуска естественных процессов восстановления организма будут использованы транскраниальная лазерная терапия и электронейростимуляция верхних конечностей - методы, применяемые для лечения инсульта, мигрени, а также болезни Паркинсона и уже доказавшие свою эффективность в случае с пациентами, находящимися в коме.

Ученые будут внимательно отслеживать пульс, уровень насыщения кислородом крови, давление и дыхание пациентов в течение нескольких месяцев. За это время они надеются добиться желаемого результата, к которому должна привести реанимация тканей между черепом и поверхностью мозга.

По словам исполнительного директора Bioquark Inc., профессора Айры Пастора, это первое подобное начинание и следующая ступень в понимании того, что мы называем смертью.

Ученые убеждены, что стволовые клетки способны стереть старую информацию и вдохнуть новую жизнь, аналогично тому, как это происходит, к примеру, в случае со способными к регенерации конечностей земноводными, в частности с саламандрами. Больше того, некоторые рыбы могут восстанавливать, регенерировать и перестраивать существенные участки своего мозга и мозгового ствола после получения смертельной травмы. Этот процесс исследователи попытаются запустить и у людей.

Как заявил президент и глава научного подразделения Bioquark Inc., профессор Сергей Пайлиан, есть надежда, что в рамках исследования удастся лучше понять, а значит, и лечить такие явления, как кома, бодрствующая кома, дегенеративные заболевания центральной нервной системы, включая синдромы Альцгеймера и Паркинсона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.