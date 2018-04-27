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Неврологи раскрыли секрет бессонницы пожилых людей
Многие пожилые люди страдают от бессонницы. Университет Кента выяснил, почему с возрастом людям труднее нормально спать по ночам, передает «Новости Mail.RU». Оказалось, по мере старения у млекопитающих снижается чувствительность к свету в супрахиазматическом ядре.
Эта зона мозга отвечает за генерацию циркадных ритмов и синхронизирует работу «биологических часов» организма. Ученые работали с подопытными мышами, старыми (возраст - 1418 месяцев) и молодыми (возраст - 12 месяца). На животных, находящихся в клетках, направляли источники света. В итоге у старых мышей в рецепторе глутамата (NMDAрецепторе) отмечалась ослабленная реакция на изменение уровня освещенности.
Данная особенность не давала организму эффективно перезагружать систему циркадных ритмов. Со временем полностью терялась способность стабильно поддерживать циркадные ритмы. Итог - нарушение сна. Ученые полагают, что сделанное открытие позволит вылечить бессонницу у пожилых людей.
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