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Человек может спокойно жить без половины мозга
До недавнего времени считалось, что даже самая незначительная травма или вмешательство могут негативно сказаться на работе мозга. Иногда это даже приводит к инвалидности. Но британские ученые сделали сенсационное заявление, сообщает Vista News. Эксперты проанализировали данные операций на головном мозге.
Выяснилось: хирургическое удаление одного из полушарий не делает человека инвалидом в большинстве случаев, а лишь продлевает полноценную жизнь. Ученые не спорят, что радикальное вмешательство в структуру мозга происходит без изменений в мыслительных процессах или поведении пациента. Поэтому требуется немало времени для полной адаптации после хирургической операции по удалению части мозга.
За это время оставшиеся участки перенимают на себя функции утерянной части. В подавляющем числе случаев мозг справляется с этой задачей и восстанавливает все функции. Кстати, даже известны случаи улучшения состояния человека (его функционала) после удаления части мозга. К примеру, приводятся факты исцеления от эпилепсии. Еще люди, подвергшиеся удалению участков мозга, зачастую приобретают одинаковые привычки в быту.
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