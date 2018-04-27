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Найдено средство, способное справиться с раком на генетическом уровне
Сотрудники Мичиганского университета обнаружили новый метод борьбы с раком. В центре внимания оказались ингибиторы бромодоменов (BETингибиторы). Специалисты говорят, что препараты этой группы повышают показатели выживаемости при раке груди, легких и могут остановить рак, связанный с ожирением, пишет Medical News Today.
BETингибитор IBET762 воздействует на мутировавший ген cMyc. В норме этот ген регулирует транскрипцию ДНК, но его мутировавшая форма помогает раковым клеткам быстро размножаться. Авторы исследования выяснили: IBET762 ингибирует ряд белков в клетке и затрудняет работу опасной формы гена cMyc. Применение этого препарата повышало выживаемость мышей с раком молочной железы и легких на 80%.
Кроме того, IBET762 подавлял производство белка pSTAT3. Слишком высокие концентрации этого белка мешают иммунным клеткам организма бороться с опухолью. Ученые также установили, что IBET762 активен и в отношении предраковых клеток. Влияя на ген cMyc, IBET762 предотвращал превращение клеток висцерального жира в раковые клетки.
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