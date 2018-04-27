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Найдено средство, способное справиться с раком на генетическом уровне

27 Апреля 2018, 21:00 | В мире

Сотрудники Мичиганского университета обнаружили новый метод борьбы с раком. В центре внимания оказались ингибиторы бромодоменов (BET­ингибиторы). Специалисты говорят, что препараты этой группы повышают показатели выживаемости при раке груди, легких и могут остановить рак, связанный с ожирением, пишет Medical News Today.

BET­ингибитор I­BET­762 воздействует на мутировавший ген c­Myc. В норме этот ген регулирует транскрипцию ДНК, но его мутировавшая форма помогает раковым клеткам быстро размножаться. Авторы исследования выяснили: I­BET­762 ингибирует ряд белков в клетке и затрудняет работу опасной формы гена c­Myc. Применение этого препарата повышало выживаемость мышей с раком молочной железы и легких на 80%.

Кроме того, I­BET­762 подавлял производство белка pSTAT3. Слишком высокие концентрации этого белка мешают иммунным клеткам организма бороться с опухолью. Ученые также установили, что I­BET­762 активен и в отношении предраковых клеток. Влияя на ген c­Myc, I­BET­762 предотвращал превращение клеток висцерального жира в раковые клетки.

"Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

Автор: По материалам интернет-сайтов
Теги: исследование  рак  реабилитация  диагностика  врачи  здравоохранение  наука  лекарства  лечение  профилактика  медицина 






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