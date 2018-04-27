Новый класс антибиотиков переворачивает представление о лечении инфекций

Сотрудники Университета Иллинойса и французской компании Nosopharm презентовали новый класс антибиотиков. Как передает The Indian Express, эти препараты помогут справиться с инфекциями, устойчивыми к стандартной терапии. Средства получили название одилорхабдины. Их вырабатывают бактерии, живущие в земляных червях, которые, в свою очередь, колонизируют насекомых.

Бактерия помогает убивать насекомых, одновременно борясь с бактериями­конкурентами за счет обозначенных антибиотиков. Был проведен скрининг 80 штаммов бактерий. Ученые изолировали активные соединения, исследовали их химические структуры и создали более мощные производные. Получились одилорхабдины, воздействующие на рибосомы бактериальных клеток. Эти структуры стоят за производством жизненно важных для бактерии белков.

Одилорхабдины присоединяются к уникальному месту на рибосоме. Ни один антибиотик не использует эту «посадочную площадку». После установления связи бактерия теряет способность интерпретировать и транслировать генетический код. Рибосомы начинают допускать ошибки, производя новые белки. В итоге клетка бактерии умирает. Эксперименты показали: одилорхабдины помогают убивать и грамотрицательные, и грамположительные патогены. Среди них энтеробактерии, устойчивые к карбапенемам - одним из самых мощных антибиотиков.

"Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.