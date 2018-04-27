Ген, вызывающий тягу к сладкому, помогает похудеть

В ходе прошлых исследований ученые выяснили, что ген FGF21 влияет на уровень потребления человеком сахара и в целом сладкого. В частности, люди, у которых данный ген находится в форме А, практически гарантированно становятся сладкоежками. Однако британские и датские специалисты в своей новой работе утверждают: версия А гена FGF21 может способствовать похудению, пишет UPI.com.

Исследователи проанализировали генетические данные 450000 человек. Специалисты обнаружили, что форма А гена FGF21 связана с сильной тягой к сахару и алкоголю, но также она сказывается на употреблении жиров и белков. У людей с данным геном снижен процент жира в организме и повышено артериальное давление.

Ученые отмечают: у их открытия есть и обратная сторона. Вышеупомянутая версия гена не только снижает количество жировых отложений в организме, но и перераспределяет их. Большая часть жира скапливается в верхней части тела, что гораздо опаснее. Носителями двух копий гена FGF21 в форме А являются около 20% европейцев.

"Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.