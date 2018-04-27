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Исследователи нашли новый орган в человеческом теле
Американские специалисты обнаружили человеческий орган, о котором не было известно ранее. Открытие было сделано случайно. Во время рутинной эндоскопической операции на желудочнокишечном тракте хирурги увидели: желчный проток окружен тонкой сетью каналов, по которым движется жидкость, рассказывает New Scientist.
Позже ученые нашли похожие каналы в тканях носа. Специалисты подозревают, что подобная система миниатюрных каналов имеется во всех тканях организма и выполняет амортизирующую функцию. Некоторые исследователи называют обнаруженные каналы еще одним человеческим органом.
По мнению ученых, найденные каналы содержат в себе 20% жидкости организма. Ранее этот орган не удавалось обнаружить, потому что применяющиеся обычно методы исследования тканей приводят к оттоку жидкости и разрушению образующих каналы коллагеновых волокон. Специалисты выяснили: миниатюрные каналы способствуют метастазированию злокачественных опухолей. Раковые клетки, путешествуя по ним, могут достигать практически любой точки организма.
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