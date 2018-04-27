Инженеры придумали, как остановить храп быстро и эффективно

Университет Саймона Фрейзера представил новый аппарат (ZENS), призванный бороться с храпом. Как передает Xinhua, устройство располагается под подбородком в тканевом бандаже (напоминает защитную маску, но сдвинутую на подбородок). Оно не только предотвращает храп за счет раскрытия дыхательных путей (предотвращается западание языка), но и собирает информацию о сне человека (система соединена с мобильным приложением, через которое контролируется).

Сообщается, что группа разработчиков системы присоединилась к программе HAX - это первый и самый крупный в мире бизнес-­акселератор, базирующийся в Китае. Участники программы получат наличными 150000 долларов, а затем еще 100000 долларов. Это также даст доступ к ресурсам, которые помогут создать сам продукт, - все производственное оборудование, в том числе для создания прототипов, и рабочее пространство.

Стоит отметить, что на рынок не так часто выходят новые устройства против храпа. К примеру, два года назад ученые предложили бороться с храпом с помощью резинок, имплантируемых в язык. Идея в том, чтобы сдавить язык и не давать ему западать, блокируя дыхательные пути. Резинка намного удобнее, чем ношение маски, создающей постоянное положительное давление в дыхательных путях. Новая система представляет собой длинный кусок резинки с петлей на каждом конце. Резинка растягивается и фиксируется в этом положении с помощью пластиковой трубки между петлями.

Каждая петля имплантирована в ткань под языком. За несколько дней устройство зарастает, оказываясь, по сути, внутри языка. Так как в основе лежит эластичный материал, устройство не мешает говорить и глотать. Когда через какое­-то время пластиковая трубка рассасывается, петли натягивают ткани языка, придавая им тонус. В зависимости от размера языка, одному человеку можно имплантировать до четырех устройств.

"Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.