Сыр защищает кости мужчин от остеопороза

Давно известно: чем старше человек, тем более хрупкие у него кости. Пожилые люди нередко страдают от остеопороза - заболевания, характеризующегося снижением массы и плотности костей. Американские ученые выяснили, что мужчины, употребляющие сыр как минимум 3 раза в неделю, значительно реже сталкиваются с остеопорозом, пишет The Deccan Chronicle.

Сотрудники Гарвардского Университета оценили рацион и состояние здоровья 1522 мужчин и 1104 женщин. Возраст участников варьировался от 32 до 82 лет. Исследователи просканировали позвоночник и нижние конечности добровольцев с помощью количественной компьютерной томографии.

Обнаружилось: мужчины старше 50 лет, в рацион которых входило множество молочных продуктов, имели самые прочные бедренные кости и позвоночник. Наилучшие показатели были у любителей сыра. У женщин не наблюдалось такой взаимосвязи. Специалисты надеются, что их работа поможет пожилым людям скорректировать рацион и укрепить здоровье костей.

"Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.