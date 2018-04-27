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Бег во время беременности не опасен для женщин
Современные женщины много времени уделяют спорту и физическим нагрузкам. Но часто представительницы прекрасного пола отказываются от привычных пробежек после наступления беременности из-за беспокойства о здоровье своих детей. Британские ученые развеяли эти страхи. Оказалось, что бег безопасен для будущих матерей и их детей, пишет The Deccan Chronicle.
Исследователи из Королевского колледжа Лондона выяснили: бег на любые дистанции совершенно не сказывается на состоянии здоровья беременных и их будущих детей. Специалисты рекомендуют выполнять физические упражнения умеренной интенсивности на протяжении всех 9 месяцев беременности.
Также на любом сроке беременности разрешается заниматься аквааэробикой в течение 45 минут.
Фото fb.ru.
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