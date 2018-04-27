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Консервы могут быть опасны
И дело не в высоком уровне соли или питательных особенностях. Как передает «Российская газета», в консервах содержатся микроскопические частицы оксида цинка. И они могут нанести серьезный удар по пищеварительной системе человека. Эти частицы способны нарушить процесс всасывания питательных веществ в кишечнике, предупреждают исследователи из Бингемтонского университета.
Частицы оксида оседают на стенках кишечника и вызывают изменения либо потерю микроворсинок на поверхности клеток, участвующих в процессе всасывания питательных веществ. Без ворсинок кишечник хуже вбирает питательные вещества. Плюс микрочастицы могут увеличить проницаемость кишечника (из кишечника различные элементы попадут в кровь).
Известно: оксид цинка присутствует в ряде консервов как антимикробное вещество. Он же препятствует окрашиванию продуктов, содержащих серу. В рамках проведенного исследования ученые анализировали консервированную кукурузу, тунец, спаржу и курицу. Выяснилось: содержание цинка в этих продуктах стократно превышает рекомендуемую суточную норму потребления.
Фото Prod-lider.com
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