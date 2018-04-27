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Врачи не советуют чистить зубы сразу после еды
Американские специалисты, работающие в Академии общей стоматологии, завершили научный эксперимент, который доказал, что чистить зубы после каждого приема пищи вредно для здоровья, пишет medicinform.net.
Ученые категорически запрещают чистить зубы в первые полчаса после еды, поскольку это негативно сказывается на зубной эмали. Авторы работы уточнили, что у тех людей, которые чистят зубы в первые 30 минут после трапезы, эмаль разрушается быстрее, в отличие от людей, которые не делают этого.
Специалисты пояснили, что продукты, которыми мы питаемся, содержат различные кислоты. Когда человек сразу же после приема пищи начинает при помощи зубной щетки очищать ротовую полость, кислоты которые остались на поверхности зубов более легко и интенсивно проникают вглубь зубной эмали, что приводит к ее дальнейшему разрушению.
Люди должны понимать, что зубная щетка очищает зубы не только от налета, но и может удалять покрытие призванное защищать зубы. Говард Хэмбл, глава Академии, отметил, что людей пугают бактерии, и они хотят более тщательно очищать от них ротовую полость. Но для этих целей наши зубы покрыты эмалью, которая защищает их не только от множества внешних факторов, но и от вредных бактерий. Зубная щетка при частом применении может разрушить эмаль, что откроет бактериям доступ внутрь зуба.
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