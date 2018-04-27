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Зубная паста с биоактивным стеклом восстанавливает прочность зубной эмали

27 Апреля 2018, 16:39 | В мире

Зубная эмаль, сталкиваясь с кислой средой, теряет минералы и постепенно разрушается. А когда повреждения становятся видимыми, для ее восстановления уже требуются стоматолог и бормашина. Но команда ученых из Института стоматологии Лондонского университета королевы Марии бросила вызов этому печальному факту, пишет medportal.ru.

Согласно результатам исследования, ученым удалось создать «быстрорастворимое стекло», которое может применяться в зубной пасте. Разработчики заявляют, что этот вид стекла является «биоактивным» - оно способно образовывать химическое вещество, имитирующее минеральный состав зубов и костной ткани. Это вещество и восстанавливает свойства поврежденной эмали.

Новую разработку уже пытается внедрить в производство компания BioMin Technologies. В прошлом году компания выпустила первую версию реминерализующей зубной пасты, в состав которой входило биоактивное стекло с фтором. В этом году появилась паста, которая вместо фтора использует хлор - хлорсодержащее стекло было признано более активным реминерализатором. Кроме того, эта паста подходит для тех людей, которые не хотят использовать фторсодержащие средства: в некоторых районах в питьевой воде уже содержится большое количество фтора, и превышение его дневной дозы может стать токсичным.

"Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

Автор: По материалам Интернет-изданий
Теги: паста  стоматология  реабилитация  диагностика  врачи  здравоохранение  технологии  зубы  лекарства  лечение  профилактика  медицина 



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