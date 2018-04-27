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Защитные зубные пасты оказались фикцией

27 Апреля 2018, 16:33 | В мире

Чувствительность зубов к холодной, горячей или сладкой пище - распространенная проблема, причина которой - эрозия зубной эмали и гиперчувствительность дентина. В связи с этим на рынке появляются все более и более дорогие зубные пасты, которые претендуют на решение этих проблем. Щвейцарские ученые решили узнать, так ли это на самом деле, пишет medportal.ru.

«Исследования показали, что гиперчувствительность дентина обусловлена наличием открытых канальцев, через которые на него воздействует сладкая, горячая и холодная пища. Такую гиперчувствительность вызывает эрозия поверхности зубной эмали. При эрозии пациенты обычно испытывают дискомфорт, когда пьют или едят что­то холодное, горячее или сладкое. Именно поэтому в нашем исследовании мы проанализировали зубные пасты, которые утверждают, что они являются антиэрозивными и/или имеют свойство снижать сенсибилизацию дентина», - сказала Самира Хелена Жау­Соуза, ведущий автор статьи.

Ученые протестировали восемь антиэрозионных и/или десенсибилизирующих зубных паст и одну контрольную зубную пасту. Исследование смоделировало эффект чистки один раз в день, а также воздействие кислого раствора. В исследовании использовались человеческие премоляры, искусственная слюна и автоматическая чистящая машина.

Согласно результатам исследования, ни одна из зубных паст не обеспечивала защиту зубов от эрозии и истирания эмали, и потеря поверхности эмали происходила в той или иной степени.

Авторы исследования подчеркнули, что эти зубные пасты выполняют функцию чистки, но при этом они должны использоваться в качестве дополнения, а не как лечение. Для решения проблемы потери эмали и гиперчувствительности дентина требуется как минимум три фактора: помимо использования соответствующей зубной пасты, необходимо лечение, назначенное стоматологом, и изменение образа жизни, особенно диеты.

"Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

Фото Zubpro.ru

Автор: По материалам Интернет-изданий
Теги: реабилитация  диагностика  врачи  здравоохранение  паста  кариес  лекарства  лечение  профилактика  медицина  зубы  стоматология 



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