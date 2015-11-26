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Морской воздух может быть опасен для здоровья
Морской воздух не так полезен для человека, как это считалось ранее. В морском воздухе могут содержаться опасные для человека токсины, которые возникают из-за выбросов грузовых судов. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные ученых из Университета Лунда в Швеции.
Исследователи изучили морской воздух, которым дышат больные с недугами легких и верхних дыхательных путей. Было отмечено, что из-за токсичных выбросов у человека могут появляться осложнения и нарушения в функционировании головного мозга.
Кроме этого увеличился риск возникновения астмы и других заболеваний. В большей степени эта проблема отмечается на территориях, где развито судоходство.
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Комментарии
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wera77705:08, 02.12.2015#
Вот это точно подмечено!!! Смех да и только!!!! Придумал лекарства и начнут деньги из народа сосать. . . ))). Нужны администраторы групп ВКонтакте. Зарплата 270р. в час. График пламенный 4 часа в сутки. Выплаты еженедельно. Обязанности-удалять сообщения которые нарушают правила группы. http://info-a. info/msn/vacancy. php
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Судоходство у нас БЫЛО развито, да всё похерили. Дышите спокойно.