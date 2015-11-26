www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Морской воздух может быть опасен для здоровья

26 Ноября 2015, 18:00 | В мире

Морской воздух не так полезен для человека, как это считалось ранее. В морском воздухе могут содержаться опасные для человека токсины, которые возникают из-за выбросов грузовых судов. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные ученых из Университета Лунда в Швеции.

Исследователи изучили морской воздух, которым дышат больные с недугами легких и верхних дыхательных путей. Было отмечено, что из-за токсичных выбросов у человека могут появляться осложнения и нарушения в функционировании головного мозга.

Кроме этого увеличился риск возникновения астмы и других заболеваний. В большей степени эта проблема отмечается на территориях, где развито судоходство.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

Автор:
Теги: воздух  здоровье  ученые  море 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Р»РѕР±РѕРє21:06, 26.11.2015#

    Судоходство у нас БЫЛО развито, да всё похерили. Дышите спокойно.

  • РќРµ С‚РѕР»РµСЂР°РЅС‚РЅС21:12, 26.11.2015#

    Любой Европейский университет ни чуть не лучше бабок у подъезда. Такие же тупые суждения и теории.

  • Псевдоним21:20, 26.11.2015#

    Ага а загазованный город это нормальная тема! Вот коры то мочат! Морской воздух им виноват!

  • wera77705:08, 02.12.2015#

    Вот это точно подмечено!!! Смех да и только!!!! Придумал лекарства и начнут деньги из народа сосать. . . ))). Нужны администраторы групп ВКонтакте. Зарплата 270р. в час. График пламенный 4 часа в сутки. Выплаты еженедельно. Обязанности-удалять сообщения которые нарушают правила группы. http://info-a. info/msn/vacancy. php

  • гость22:12, 26.11.2015#

    что за чушь!и кому пришло такое в голову. а в загазованных городах зато полезно жить.

  • карллсон сижу на крыше02:45, 27.11.2015#

    Наверное за такую хрень еще и Нобелевскую премию получат.

  • Псевдоним16:16, 28.11.2015#

    То-то я думаю. Оказывается я из-за морского воздуха домой на бровях приползаю после пикничков на морском берегу.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј02:36, 30.11.2015#

    ога, а в загазованной московии, где я в обморок чуть не грохнулся, когда вышел с аэроэкспресса на Павелецком и вдохнул целебный столичный воздух - он то полезен для ЗДОРОВИЯ))))

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru