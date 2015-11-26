Морской воздух может быть опасен для здоровья

Морской воздух не так полезен для человека, как это считалось ранее. В морском воздухе могут содержаться опасные для человека токсины, которые возникают из-за выбросов грузовых судов. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные ученых из Университета Лунда в Швеции.

Исследователи изучили морской воздух, которым дышат больные с недугами легких и верхних дыхательных путей. Было отмечено, что из-за токсичных выбросов у человека могут появляться осложнения и нарушения в функционировании головного мозга.

Кроме этого увеличился риск возникновения астмы и других заболеваний. В большей степени эта проблема отмечается на территориях, где развито судоходство.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.