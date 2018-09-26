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Включайте в рацион оливковое масло
Высокое содержание ненасыщенных жиров в рационе - залог здоровья сердца и сосудов, по словам сотрудников Исследовательского центра биотехнологий при Больнице Святого Михаила. Как сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на «МИР24», в частности, отличной профилактикой сердечнососудистых недугов является оливковое масло.
Известно: риск инфарктов и инсультов может снизить аполипотпротеин AIV (ApoAIV). Это белок плазмы крови, концентрация которого вырастает после приема пищи. Анализ показал: ApoAIV, блокируя мембранный белок IIb/IIIa, подавляет активность тромбоцитов, способных вызвать закупорку сосудов.
В норме эти элементы крови отвечают за остановку кровотечения. Продукты с ненасыщенными жирами облегчают прохождение крови по сосудам. Ученые подчеркивают: в утренние часы нередко наблюдается ухудшение кровотока - кровь более густая, чем во второй половине дня. Это может вызвать образование тромбов.
Фото i-gency.ru.
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