Включайте в рацион оливковое масло

Высокое содержание ненасыщенных жиров в рационе - залог здоровья сердца и сосудов, по словам сотрудников Исследовательского центра биотехнологий при Больнице Святого Михаила. Как сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на «МИР24», в частности, отличной профилактикой сердечно­сосудистых недугов является оливковое масло.

Известно: риск инфарктов и инсультов может снизить аполипотпротеин A­IV (ApoA­IV). Это белок плазмы крови, концентрация которого вырастает после приема пищи. Анализ показал: ApoA­IV, блокируя мембранный белок IIb/IIIa, подавляет активность тромбоцитов, способных вызвать закупорку сосудов.

В норме эти элементы крови отвечают за остановку кровотечения. Продукты с ненасыщенными жирами облегчают прохождение крови по сосудам. Ученые подчеркивают: в утренние часы нередко наблюдается ухудшение кровотока - кровь более густая, чем во второй половине дня. Это может вызвать образование тромбов.

Фото i-gency.ru.

"Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.