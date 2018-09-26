Кардиологи запретили готовить еду на открытом огне

Любовь к поездкам на шашлыки, барбекю может вылиться в смерть от болезни сердца. Как отмечает The Daily Mail, использование твердого топлива для приготовления пищи повышает риск смерти от сердечного приступа, сердечной недостаточности или инсульта на 12%.

И риск повышается еще на 3% каждые 10 лет, которые человек регулярно проводит за приготовлением на открытом огне. Это открытие Университета Оксфорда идет рука об руку с исследованием, ранее доказавшем наличие токсических соединений в мясе, приготовленном на огне. Эти соединения связаны с раком кожи, легких, мочевого пузыря.

По словам ученых, чтобы пострадать от негативного эффекта, достаточно готовить всего раз в неделю. К счастью, эффект обратим, если начать готовить только на газовых или электрических плитах. Так, риск снижается на 5% в каждые 10 лет после того, как человек отказывается от твердого топлива.

Известно: последнее исследование проводилось в Китае, где более половины человек используют твердое топливо. Оказалось, чем дольше человек использовал дерево или уголь для приготовления пищи, тем выше был риск преждевременной смерти от болезни сердца. Риск возрастал на 3% каждые 10 лет. Если человек готовит таким образом 30 лет и более, риск ранней смерти повышается на 12%.

Правда, исследователи не объяснили, как же быть, например, с жителями Кавказского региона, где, как известно, самый большой процент долгожителей и любителей шашлыка.

"Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.