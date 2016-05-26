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Алкоголь делает людей счастливее
Британские ученые выявили уровень счастья, который человек испытывает при употреблении алкоголя. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
При сборе информации ученые использовали приложение Mappiness, созданное Лондонской школой экономики. Пользователи в течение дня оценивали свой уровень счастья по шкале от 1 до 100 баллов, уточняя, в каком они окружении и чем заняты. Окружение было представлено вариантами «семья», «коллеги» и «друзья». Вид деятельности ограничивался категориями работы, отдыха или общения.
В исследовании были собраны два миллиона ответов из Mappiness с 2010 по 2013 гг. Благодаря приложению ученые выяснили, что алкоголь делает счастливее на 10 баллов.
Эффект от употребления спиртных напитков снижался в случаях, когда распитие сопутствовало ситуации. С друзьями и на интересных мероприятиях чистое влияние алкоголя увеличивало уровень счастья всего на четыре балла.
Если же алкоголь употреблялся во время скучной и неприятной деятельности, то его эффект был более весомым.
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