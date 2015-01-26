Ученые нашли в кофе вещество сходное по действию с морфином

О том, что кофе-наркотик поговаривали уже давно. Как оказалось, в этом есть доля правды. Ученые из Бразилии обнаружили в составе кофе протеин, действующий на организм подобно морфину, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Agence France-Presse.

По словам исследователей из университета бразильской столицы, у открытого ими вещества есть «анальгетические и транквилизирующие» свойства.

Исследователи считают открытие полезным для фармацевтики и анестезии.

ZRPRESS.RU, Владивосток.