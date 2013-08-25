Ученые спорят: вреден ли Wi-fi для здоровья

ВОЗ отмечает, что главный эффект от радиоизлучения - нагревание тканей организма.



Сегодня трудно вообразить себе жизнь, лишенную беспроводных устройств - мобильников, ноутбуков, планшетов, замечает La Vanguardia. Но вся эта техника создает электромагнитные поля, которые могут нагревать ткани живого организма, предостерегает журналистка Ракель Келарт. Таковы выводы не только ученых, но и властей ЕС. "Ряд специалистов и некоторые общественные организации требуют усилить предосторожности при использовании wi-fi и новых технологий, особенно в общественных местах типа школ и больниц", - говорится в статье.



Газета приводит подробности. Фонд Vivo Sano подсчитал: ребенок, который ходит в детский сад и школу с 3 до 16 лет, будет более 10 тыс. часов подвергаться воздействию излучения от беспроводных устройств.



Правда, в министерстве образования Каталонии утверждают: замеры уровня электромагнитного излучения в школах продемонстрировали, что он намного ниже предельно допустимого. "Нормативы очень либеральны", - возражает геобиолог Жоан Карлес Лопес. Правда, в ЕС уже действует стандарт, ограничивающий мощность излучения устройств мобильной связи.



ВОЗ отмечает, что главный эффект от радиоизлучения - нагревание тканей организма. Правда, излучение мобильного телефона по большей части абсорбируется кожей, а в мозгу или других внутренних органах температура повышается незначительно. Что касается сетей wi-fi, то они воздействуют на мозг еще слабее, чем телефоны, уверяет Элизабет Кардис из Центра исследований эпидемиологии окружающей среды. В то же самое время исследование Interphone на материале 13 стран выявило: у тех, кто очень активно пользовался мобильником, возможно, чаще развивается такой вид опухоли, как глиома.



Международное агенство исследований рака (IARC) уже объявило радиочастоту EMF (RF), используемую для мобильной связи, потенциальным карциногеном человека.



Эксперты рекомендуют конкретные предосторожности.



1) Не прижимать мобильник к голове, а использовать гарнитуру;



2) размещать точку доступа к wi-fi не ближе чем в 1 м от мест, где человек проводит много времени (кровать, стол, диван, места для игр);



3) передавать большие объемы данных или смотреть потоковое видео лишь в случае, если беспроводная связь устройства с точкой доступа хорошая (при повторной передаче воздействие излучения усиливается);



4) использовать терминалы с контролем мощности (например, ECO DECT вместо DECT);



5) выключать точки доступа, когда они не используются (иначе устройство все равно посылает сигналы);



6) в общественных местах лучше установить одну сеть wi-fi для всех устройств либо вернуться к проводному интернету.

Перевод статьи La Vanguardia опубликован на сайте Inopressa.ru.

