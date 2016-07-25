Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Чернила для татуировок вызывают рак
Специалисты провели исследование состава чернил, применяемых при нанесении татуировок. Результаты свидетельствуют о том, что немалая часть компонентов, из которых производятся данные красители, потенциально вредны для человеческого организма. Более того, некоторые составы следует вообще запретить использовать. При нанесении тату, чернила попадают непосредственно в кровь человека, поэтому опасность их вредного влияния на организм значительно увеличивается. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Европейское Химическое Агентство (ЕСНА). Как выяснилось, наиболее вредными для человеческого здоровья являются чернила самых популярных цветов — черного и синего.
Исследователи заявили, что эксперименты будут продолжены, и, вполне возможно, что список подлежащих запрету красителей будет значительно расширен.
Заметим, что еще задолго до изысканий представителей ЕСНА про опасность красителей для тату, основой для производства которых служит парафениленодиамин, сообщали ученые из Португалии. Результаты их экспериментов свидетельствуют, что попадание данного вещества в человеческие организм зачастую вызывает сильную аллергическую реакцию и повышает риск возникновения раковых заболеваний.
Новости тематики
- Найдена необычная причина раннего старения у женщин
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- Научно доказано: человек живет столько, сколько хочет
- Хронический стресс приводит к деменции
- Ученые рассказали, как можно похудеть, лежа в ванне
- Психические расстройства научились определять по фото в социальных сетях
- Ученые нашли способ продлить жизнь на 18 лет
- Ученые выяснили, почему с годами время идет быстрее
- Мужья образованных жен живут дольше
- Врачи назвали ужасные последствия инъекций ботокса
Новости раздела
- Ученые выяснили, мужчины каких профессий самые сексуально активные
- Найдена необычная причина раннего старения у женщин
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- Научно доказано: человек живет столько, сколько хочет
- Хронический стресс приводит к деменции
- Ученые рассказали, как можно похудеть, лежа в ванне
- Психические расстройства научились определять по фото в социальных сетях
- Ученые нашли способ продлить жизнь на 18 лет
- Ученые выяснили, почему с годами время идет быстрее
- Мужья образованных жен живут дольше
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным