Приложение для смартфона поможет преодолеть боли при менструации

Почти 90% молодых женщин испытывают боль в нижней части живота во время менструации. Кроме того, могут возникать такие симптомы, как головная боль, боли в спине, тошнота и диарея. Команда исследователей из Германии разработала приложение для смартфона, которое поможет справиться с негативными проявлениями менструации, сообщает Zee News.

Приложение Luna, созданное сотрудниками Университетской клиники Шарите, содержит инструкции по проведению акупрессуры. С помощью этой техники женщина может самостоятельно воздействовать на чувствительные точки своего тела. В ходе эксперимента было установлено: акупрессура более эффективно снижает интенсивность менструальных болей, чем традиционные методы лечения.

Для участия в исследовании ученые пригласили 221 женщину в возрасте от 18 до 34 лет. Все участницы страдали от сильных менструальных болей. Во время приступов боли девушки применяли технику акупрессуры, основываясь на данных, полученных из приложения. Спустя три месяца 37% представительниц прекрасного пола сообщили о снижении интенсивности болей на 50%.

"Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.