www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Домашние питомцы полезны для устройства личной жизни

24 Декабря 2015, 12:13 | В мире

При этом владельцы собак пользуются большей популярностью у потенциальных партнеров, чем владельцы кошек.

Наличие домашних животных повышает сексуальную привлекательность потенциального партнера, пришли к выводу авторы научного исследования. Особенно, как сообщает газета "Золотой Рог", полезны для личной жизни собаки.

Исследователи опросили 1210 одиноких владельцев домашних питомцев, 61% из них составляли женщины. Все эти люди были зарегистрированы на сайте знакомств. 72% из них владели собаками, а 42% — кошками. Участникам нужно было ответить на 21 вопрос о том, какую роль домашние животные играют в их личной жизни.

В итоге 35% женщин и 26% мужчин сообщили, что находят тех потенциальных партнеров, у кого есть питомец, более сексуально привлекательными, чем тех, у кого их нет. Примерно половина женщин и четверть мужчин признались, что судят о партнерах по тому, как те реагируют и общаются с их домашними любимцами.

При этом наличие собаки оказалось более полезным для личной жизни, чем наличие кошки — большинство участников опроса сообщили, что предпочитают встречаться с владельцами собак. Авторы исследования полагают, что это связано с тем, что собаки — более социальные животные, чем кошки, и требуют больше заботы от владельца, что положительно говорит о его личности.

Напомним, ранее журнал Anthrozoös сообщал, что австралийские ученые обращали внимание на то, что домашние животные в целом помогают налаживать социальные связи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: отношения  питомцы  собаки  психология  личная жизнь  животные  кошки 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним02:30, 25.12.2015#

    и что? лично я не против собак, но дома держу только кошек, у меня их трое и причем двое взяты у фонда зоозащиты, читай бывшие беспризорники и с тех пор я не могу пройти мимо нынешних беспризорников. Всегда ношу с собой пауч или банку влажного корма и мне постоянно встречаются животины, которые нуждаются в том, чтобы я им эту банку скормил, что я и делаю

  • Фава02:33, 25.12.2015#

    лично я знаю парочку знакомых которые при отсутствии аллергии не держат дома никого - ни собаку, ни кошку, ибо они "грязные" с их точки зрения и я лично недолго могу общаться с подобными "чистоплюями", ибо их не приучили нести ответственность и любить братьев наших меньших, а стало быть кого еще они могут полюбить????

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru