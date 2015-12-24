Домашние питомцы полезны для устройства личной жизни

При этом владельцы собак пользуются большей популярностью у потенциальных партнеров, чем владельцы кошек.

Наличие домашних животных повышает сексуальную привлекательность потенциального партнера, пришли к выводу авторы научного исследования. Особенно, как сообщает газета "Золотой Рог", полезны для личной жизни собаки.

Исследователи опросили 1210 одиноких владельцев домашних питомцев, 61% из них составляли женщины. Все эти люди были зарегистрированы на сайте знакомств. 72% из них владели собаками, а 42% — кошками. Участникам нужно было ответить на 21 вопрос о том, какую роль домашние животные играют в их личной жизни.

В итоге 35% женщин и 26% мужчин сообщили, что находят тех потенциальных партнеров, у кого есть питомец, более сексуально привлекательными, чем тех, у кого их нет. Примерно половина женщин и четверть мужчин признались, что судят о партнерах по тому, как те реагируют и общаются с их домашними любимцами.

При этом наличие собаки оказалось более полезным для личной жизни, чем наличие кошки — большинство участников опроса сообщили, что предпочитают встречаться с владельцами собак. Авторы исследования полагают, что это связано с тем, что собаки — более социальные животные, чем кошки, и требуют больше заботы от владельца, что положительно говорит о его личности.

Напомним, ранее журнал Anthrozoös сообщал, что австралийские ученые обращали внимание на то, что домашние животные в целом помогают налаживать социальные связи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.