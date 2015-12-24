Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Домашние питомцы полезны для устройства личной жизни
При этом владельцы собак пользуются большей популярностью у потенциальных партнеров, чем владельцы кошек.
Наличие домашних животных повышает сексуальную привлекательность потенциального партнера, пришли к выводу авторы научного исследования. Особенно, как сообщает газета "Золотой Рог", полезны для личной жизни собаки.
Исследователи опросили 1210 одиноких владельцев домашних питомцев, 61% из них составляли женщины. Все эти люди были зарегистрированы на сайте знакомств. 72% из них владели собаками, а 42% — кошками. Участникам нужно было ответить на 21 вопрос о том, какую роль домашние животные играют в их личной жизни.
В итоге 35% женщин и 26% мужчин сообщили, что находят тех потенциальных партнеров, у кого есть питомец, более сексуально привлекательными, чем тех, у кого их нет. Примерно половина женщин и четверть мужчин признались, что судят о партнерах по тому, как те реагируют и общаются с их домашними любимцами.
При этом наличие собаки оказалось более полезным для личной жизни, чем наличие кошки — большинство участников опроса сообщили, что предпочитают встречаться с владельцами собак. Авторы исследования полагают, что это связано с тем, что собаки — более социальные животные, чем кошки, и требуют больше заботы от владельца, что положительно говорит о его личности.
Напомним, ранее журнал Anthrozoös сообщал, что австралийские ученые обращали внимание на то, что домашние животные в целом помогают налаживать социальные связи.
Новости тематики
- Препарат от остеопороза может остановить облысение
- Инъекция нановолокон избавит от атеросклероза
- Новый анализ крови позволяет предсказать риск развития туберкулеза
- Уникальное белье спасет от инфекций и запаха грязного тела
- Открытие: воспоминания можно пересадить другому организму
- Бактерии способствуют развитию рака поджелудочной железы
- Кошки подскажут медикам, как победить ВИЧ
- Лекарство против диабета избавит от никотиновой зависимости
- Человечеству угрожает новая смертельно опасная болезнь
- Брак может защитить от депрессии, но не всех
Новости раздела
- Препарат от остеопороза может остановить облысение
- Инъекция нановолокон избавит от атеросклероза
- Новый анализ крови позволяет предсказать риск развития туберкулеза
- Уникальное белье спасет от инфекций и запаха грязного тела
- Открытие: воспоминания можно пересадить другому организму
- Бактерии способствуют развитию рака поджелудочной железы
- Кошки подскажут медикам, как победить ВИЧ
- Лекарство против диабета избавит от никотиновой зависимости
- Человечеству угрожает новая смертельно опасная болезнь
- Брак может защитить от депрессии, но не всех
Комментарии
-
-
Фава02:33, 25.12.2015#
лично я знаю парочку знакомых которые при отсутствии аллергии не держат дома никого - ни собаку, ни кошку, ибо они "грязные" с их точки зрения и я лично недолго могу общаться с подобными "чистоплюями", ибо их не приучили нести ответственность и любить братьев наших меньших, а стало быть кого еще они могут полюбить????
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
и что? лично я не против собак, но дома держу только кошек, у меня их трое и причем двое взяты у фонда зоозащиты, читай бывшие беспризорники и с тех пор я не могу пройти мимо нынешних беспризорников. Всегда ношу с собой пауч или банку влажного корма и мне постоянно встречаются животины, которые нуждаются в том, чтобы я им эту банку скормил, что я и делаю