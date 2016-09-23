Ученые выяснили, почему с возрастом время идет быстрее

Ответ на этот вопрос для журнала Scientific Americanс дали Джеймс Бродвей и Бритни Сэндовал из Калифорнийского университета, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Человек воспринимает время двумя способами. Первый - перспективный, когда мы оцениваем время до события, которое должно произойти в будущем, и ретроспективный. На ощущение времени так же влияет то, чем мы заняты в это время и что чувствуем. Любое новое занятие ускоряет восприятие времени в момент совершения действия, но в ретроспективе время, затраченное на него, будет казаться более долгим.

Причина в том, что наш мозг «записывает» только новые, а не повторяющиеся события. Наше суждение о прошлом основывается на количестве новых воспоминаний. Чем больше нового вы успеете сделать в отпуске, тем более долгим он будет вам казаться потом.

Этот же феномен объясняет, почему время так тянется в детстве. Больше всего открытий об окружающем мире и о себе мы делаем в детстве и ранней юности, поэтому в ретроспективе мозгу кажется, что все самые длинные момента. Замедлить течение времени можно, получив новые впечатления, знакомясь с новыми людьми, приобретать новые навыки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.