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Врачи запретили мыть детей каждый день

23 Сентября 2016, 18:34 | В мире

Сотрудники американской академии дерматологии заявили о вреде частого мытья для здоровья детей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По мнению врачей, немного бактерий и грязи как раз не повредит иммунитету, об этом сообщил медицинский портал News-Medical.

Многие родители жалуются на то, что детей трудно заставить принять душ или ванную. Дерматологи из США заключили, что мытье должно быть не обязательной ежедневной привычкой, а необходимостью в зависимости от обстоятельств. «Режим мытья должен быть связан с уровнем активности и возрастом ребенка», - констатировали эксперты.

Их рекомендации таковы: в возрасте 6-11 лет ребенку достаточно принимать душ 2-3 раза в неделю, при этом мыть голову с шампунем нужно только 1-2 раза в неделю (сухие или вьющиеся волосы – один раз в 7-10 дней). «Вспотевшему или плававшему ребенку можно просто промыть волосы водой, используя легкий кондиционер», - уточнили авторы.

В то же время медики отмечают: с началом полового созревания, примерно с 12 лет, душ и мытье головы шампунем должны быть ежедневными, не считая умывания утром и вечером.

Также, по мнению экспертов, нужно взять на вооружение следующее «универсальное» правило: если ребенок сильно испачкан, посещал общественный бассейн или водоем, и в случае появления у него неприятного запаха пота «внеплановый» душ необходим.

В целом медики настаивают на том, чтобы не приучать детей к утрированной чистоплотности. «Определенное количества бактерий на теле ребенка способствует тому, что организм учится справляться с патогенами и выстраивает мощную иммунную защиту», - рассказали дерматологи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ребенок  бактерии  мыло  шампунь  кондиционер  микробы  здоровье 






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Комментарии

  • Щучка21:55, 23.09.2016#

    Мой муж с деревни. Там и не моют детей. Как в детстве, мылся раз неделю и зубы чистил (банный день в деревне). Так и сейчас

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