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По миру пошел новый смертоносный вирус
Всемирная организация здравоохранения сообщила более чем о 60 случаях MERS (Ближневосточный респираторный синдром).
На Ближнем Востоке появился смертоносный вирус, который может оказаться более опасным, чем атипичная пневмония (SARS), пишет Джайми Маккан в Daily Mail. Новый вирус уже унес жизни 38 человек.
Симптомы такие же, как при SARS: жар и кашель, переходящие в пневмонию. Но врачи отмечают, что уровень смертности от MERS выше. Если от SARS умирало 8% больных, то от MERS - 65%. К счастью, болезнь распространяется не как быстро, как SARS, унесший жизни 800 человек в 2003 году.
Врачи пока не установили, как именно распространялось заболевание в каждом из случаев, так как некоторые, похоже, подхватили его, не вступая в контакт с зараженными.
"Большинство случаев заболевания было зафиксировано в Саудовской Аравии, куда должны приехать миллионы паломников на Рамадан в следующем месяце", - отмечает издание. Случаи MERS были зафиксированы в Иордании, Катаре, ОАЭ, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Тунисе, со ссылкой на Daily Mail пишет "Инопресса".
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