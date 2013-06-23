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По миру пошел новый смертоносный вирус

23 Июня 2013, 20:11 | В мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила более чем о 60 случаях MERS (Ближневосточный респираторный синдром).

На Ближнем Востоке появился смертоносный вирус, который может оказаться более опасным, чем атипичная пневмония (SARS), пишет Джайми Маккан в Daily Mail. Новый вирус уже унес жизни 38 человек.

Симптомы такие же, как при SARS: жар и кашель, переходящие в пневмонию. Но врачи отмечают, что уровень смертности от MERS выше. Если от SARS умирало 8% больных, то от MERS - 65%. К счастью, болезнь распространяется не как быстро, как SARS, унесший жизни 800 человек в 2003 году.

Врачи пока не установили, как именно распространялось заболевание в каждом из случаев, так как некоторые, похоже, подхватили его, не вступая в контакт с зараженными.

"Большинство случаев заболевания было зафиксировано в Саудовской Аравии, куда должны приехать миллионы паломников на Рамадан в следующем месяце", - отмечает издание. Случаи MERS были зафиксированы в Иордании, Катаре, ОАЭ, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Тунисе, со ссылкой на Daily Mail пишет "Инопресса".

 

Автор: "Инопресса.Ru"
Теги: mers  вирус 



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Комментарии

  • Псевдоним20:30, 23.06.2013#

    ну наконецто!!!!

  • Зол!20:41, 23.06.2013#

    Чему радуемся? А вдруг тебя или кого из близких зацепит, дурик.

  • Nim20:36, 23.06.2013#

    А кто хозяин в доме Земля?. .

  • IGVL22:55, 23.06.2013#

    ДА! С высосом(отьёмом) денег у населения.

  • Сапер00:46, 24.06.2013#

    Очередные происки фармкомпаний. Залежалые запасы антибиотиков надо спихнуть?

  • Псевдоним08:18, 24.06.2013#

    Заметьте, как точноудар нанесен. Ведь для всех очевидно, что пора бы китайцев и муслимов проредить. Наверняка происки одной из развитых стран. Причем вариантов не так много, по пальцам одной руки пересчитать можно. . .

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