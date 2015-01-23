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Таблетки от синдрома смены часового пояса изобрели в Канаде
Ученые из Университета Макгилла и Университета психического здоровья Дугласа (Канада) создали таблетку, позволяющую «перевести» биологические часы. Об этом сообщает газета "Золотой Рог".
Предполагается, что она избавит от проблем со сном миллионы людей, работающих по ночам, часто летающих или просто страдающих от бессонницы. Нарушение естественных циркадных ритмов, когда человеку приходится спать днем и бодрствовать ночью, приводит к многочисленным неприятным последствиям для здоровья — от сердечных заболеваний до онкологии.
Между тем новое лекарство позволяет синхронизировать лейкоциты (белые кровяные тельца) так, что организм начинает считать день ночью и наоборот. Таблетки содержат глюкокортикоидный гормон, позволяющий изменить реакцию организма на смену дня и ночи. Таблетки были успешно опробованы на 16 волонтерах.
Пока лекарство еще не готово для продажи, однако успешные эксперименты дают надежду, что в скором времени появится новый способ лечения проблем со сном.
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