www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Ученые рассказали, как можно похудеть, лежа в ванне

22 Августа 2016, 19:04 | В мире

Прием горячей ванны с температурой воды хотя бы в 40 градусов по Цельсию позволяет в среднем сжигать 126 калорий в час, что эквивалентно получасовой прогулке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

К такому выводу пришли ученые университетов в Лафборо и Лестере (Великобритания), изучавшие альтернативные физическим нагрузкам способы контролировать уровень сахара в крови у диабетиков, пишет Daily Mail.

В эксперименте участвовали 10 нетренированных физически людей - они принимали горячие ванны со специальными браслетами, которые отслеживали уровень сахара в крови в течение последующих 24 часов. В другой день те же участники катались на велосипедах с интенсивностью, повысившей температуру их тела на один градус по Цельсию, что соответствует изменениям в организме во время приема горячей ванны.

- Мы обнаружили, что после купания пиковые уровни глюкозы участников были в среднем на 10 процентов ниже, чем после физических упражнений, что стало полной неожиданностью, - отметил доктор Стив Фолкнер.

Причиной ускоренного сжигания калорий в горячей ванне ученые объяснили тем, что в этом время в организме активно высвобождаются белки теплового шока, которые помогают снизить уровень сахара в крови, улучшая усвоение глюкозы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: вес  похудеть  похудание  сбросить вес  фигура  здоровье 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • rezmeeperez13:25, 23.08.2016#

    If you want to know how to trade, learn only from the best, newbie and professional trader alike will benefit from the best trading system there is. Google Superior Trading System to learn more.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru