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Ученые рассказали, как можно похудеть, лежа в ванне
Прием горячей ванны с температурой воды хотя бы в 40 градусов по Цельсию позволяет в среднем сжигать 126 калорий в час, что эквивалентно получасовой прогулке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
К такому выводу пришли ученые университетов в Лафборо и Лестере (Великобритания), изучавшие альтернативные физическим нагрузкам способы контролировать уровень сахара в крови у диабетиков, пишет Daily Mail.
В эксперименте участвовали 10 нетренированных физически людей - они принимали горячие ванны со специальными браслетами, которые отслеживали уровень сахара в крови в течение последующих 24 часов. В другой день те же участники катались на велосипедах с интенсивностью, повысившей температуру их тела на один градус по Цельсию, что соответствует изменениям в организме во время приема горячей ванны.
- Мы обнаружили, что после купания пиковые уровни глюкозы участников были в среднем на 10 процентов ниже, чем после физических упражнений, что стало полной неожиданностью, - отметил доктор Стив Фолкнер.
Причиной ускоренного сжигания калорий в горячей ванне ученые объяснили тем, что в этом время в организме активно высвобождаются белки теплового шока, которые помогают снизить уровень сахара в крови, улучшая усвоение глюкозы.
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